Le icone di stile reale più influenti su TikTok: chi supera Meghan, Kate e Diana? Scopriamolo!

Nell’ambito di TikTok, il fascino e lo stile della famiglia reale continuano a ispirare milioni di utenti. Tra le figure più celebri figurano Princess Diana, Kate Middleton e Meghan Markle. Ognuna di queste donne ha lasciato un segno indelebile nel panorama della moda reale. Tuttavia, sorprendentemente, un altro membro della famiglia ha conquistato il podio, dimostrando che il suo stile ha un impatto inaspettato: Prince William.

Prince William: l’inaspettato re dello stile

Secondo uno studio condotto dal marchio di moda femminile Kaiia, Prince William ha superato le sue celebri familiari, guadagnandosi il titolo di icona di stile reale su TikTok. Ogni mese, oltre 11,6 milioni di persone cercano su Google “Prince William style inspiration”, portando il suo punteggio di popolarità stilistica a 99.

Il fascino del look da professionista

Kate Middleton ha registrato un numero maggiore di ricerche, pari a 14,6 milioni.

Tuttavia, il principe ha ottenuto circa 600.000 ricerche mensili per il suo stile, rispetto ai 60.000 di Kate. Questo dato può sorprendere, ma il suo look moderno e fresco, che richiama quello di un giovane professionista, ha colpito un pubblico maschile specifico. L’uso di maglioni a zip, giubbotti tecnici e scarpe casual ha reso il suo guardaroba particolarmente attraente per chi cerca ispirazione nel mondo del lavoro.

I grandi nomi della moda reale

Oltre a William, la lista delle icone di stile su TikTok comprende nomi illustri come Princess Diana, Kate Middleton, Queen Elizabeth e Meghan Markle. Ognuna di queste donne ha contribuito a definire il fashion royal, portando il loro tocco unico ed elegante. Diana, in particolare, è ricordata per i suoi look iconici, che continuano a ispirare stilisti e appassionati di moda anche dopo la sua scomparsa.

Nove tendenze da seguire

La classifica delle icone di stile non finisce qui, con l’aggiunta di nomi emergenti come Princess Leonor di Spagna e King Felipe, che hanno rispettivamente raggiunto 99.000 e 100.000 ricerche mensili. Questi nuovi volti della royal fashion stanno guadagnando terreno, promettendo di diventare i nuovi trendsetter per le generazioni future.

Quando la moda diventa un affare di famiglia

La moda reale non si limita all’abbigliamento; rappresenta un mezzo per esprimere la personalità e il ruolo di ciascun membro della famiglia. Kate e Meghan, ad esempio, hanno introdotto un tocco moderno e contemporaneo, combinando stili classici con dettagli innovativi. Le loro scelte di accessori, come le borse Strathberry, hanno catturato l’attenzione, trasformandosi in veri e propri oggetti di desiderio.

Il dress code della famiglia reale funge da linguaggio visivo, comunicando valori e tradizioni, e consentendo a ciascuno di loro di esprimere il proprio stile distintivo. Con William ora in cima alla lista su TikTok, emerge chiaramente che anche i membri maschili della famiglia possono affermare la loro voce nel panorama della moda.

La moda reale continua a evolversi, con l’emergere di nuovi stilisti e icone. Si attende di osservare quali tendenze prenderanno piede in futuro. Per l’inverno, si prevede un aumento della popolarità di maglioni a zip e giubbotti tecnici, mentre i membri della royal family continuano a esercitare una significativa influenza sul panorama della moda.