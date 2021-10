X Factor, iniziato nel 2008, è un programma ormai di grande successo che nasce dal format britannico The X Factor. L’edizione 2021 di X Factor è cominciata con la prima puntata, andata in onda il 16 settembre sul canale Sky, che vedeva l’inizio delle audizioni.

Il 28 ottobre, invece, avranno inizio le puntate live e la gara tra i giudici.

Le Endrigo sono la band bresciana che, dopo l’audizione, ha ricevuto 4 Sì e che è arrivata ai live entrando nella squadra di Emma Marrone.

Chi sono Le Endrigo

A dispetto del nome, i componenti de Le Endrigo sono quattro ragazzi e, più precisamente, sono: il cantante Gabriele Tura, il bassista Matteo Tura, il batterista Ludovico Gandellini.

A loro si è, poi, aggiunto il chitarrista Vittorio Massa che, però, suona nella band solo nelle esibizioni dal vivo.

La band è targata Brescia e ha iniziato la sua attività nel 2010. Il loro primo album è uscito nel 2017 e ha come titolo: “Ossa rotte“. A questo primo lavoro sono seguiti altri due album: “Giovani leoni” (2018) e “Le Endrigo” (2021).

La band ha un profilo Instagram, seguito da oltre 8 mila followers, in cui sono postate molte foto che ritraggono i ragazzi in diverse situazioni, compresi, naturalmente, i loro live.

La scelta del nome

Il nome della banda inizialmente era Gli Endrigo, con un chiaro riferimento al cantante Sergio Endrigo e con l’articolo al maschile per indicare che fosse composta da ragazzi. Nel 2021, però, esattamente a marzo, hanno deciso di cambiare il nome e di diventare Le Endrigo.

La spiegazione di questa decisione è stata fornita dalla band sui social e sta nel fatto che hanno deciso di liberarsi da uno schema che vede favorire il genere maschile. Si tratta, quindi, di una decisione in linea con quella che è l’attuale discussione sulle differenze di genere e il sessismo che Le Endrigo, quindi, intendono superare.

Le Endrigo a X Factor

Le Endrigo sono passati ai live di X Factor dopo un percorso che loro stessi dicono essere stato piuttosto duro. Fanno parte della squadra di Emma Marrone.

Alle audizioni il gruppo ha presentato il brano: “Cose più grandi di te“, mentre per arrivare ai live hanno cantato: “Stare soli“. Il brano ha convinto Emma Marrone a farli passare al gradino successivo, nonostante il cantante, Gabriele Tura, abbia ammesso di avere cantato non in modo del tutto eccellente.

L’esibizione, inoltre, ha scatenato anche una serie di polemiche per il pugno chiuso che è stato alzato da Gabriele mentre cantava.