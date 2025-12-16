Le dichiarazioni incisive di Elenoire Ferruzzi su Belve e le sue celebrità

La recente edizione di Belve ha ottenuto consensi e successi, ma non sono mancati i commenti critici, in particolare da parte di Elenoire Ferruzzi. L’influencer, nota per il suo approccio provocatorio, ha espresso il suo disprezzo per il programma e la conduttrice durante un evento tenutosi in un noto locale di Firenze. Le sue parole, cariche di polemica, hanno rapidamente attirato l’attenzione sui social media.

Le critiche di Elenoire Ferruzzi

Durante una serata al Icon, locale storico dedicato alla comunità LGBT+ di Firenze, Ferruzzi ha espresso giudizi molto severi nei confronti di Belve e della sua conduttrice, Francesca Fagnani. In un clima di festa, l’influencer ha dichiarato: “Belve? Quel programma di M, quella fallita di M, è un programma commerciale che fa schifo.” Le sue parole non hanno lasciato spazio a interpretazioni, mostrando un disprezzo totale per il format e i suoi contenuti.

L’impatto delle sue parole

Il video della sua esibizione è stato condiviso su TikTok, raccogliendo rapidamente visualizzazioni e commenti. Ferruzzi ha proseguito il suo attacco, descrivendo gli ospiti del talk show come “spacciatori, pu**ane, migno**e e onlyfanser”. Questo linguaggio crudo ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi ha apprezzato la sua schiettezza e chi l’ha vista come un’eccessiva provocazione.

Un precedente di dissenso

Quella di Firenze non è stata la prima volta che Ferruzzi ha mostrato il suo scetticismo nei confronti di Belve.

Già in passato, durante un evento in una nota discoteca torinese, l’influencer si era espressa in modo simile. Quando le è stato chiesto quale ‘belva’ si sentisse, ha risposto: “Amore, a me basta essere Elenoire Ferruzzi, delle Belve non me ne frega un C.” Questo commento evidenzia un disinteresse evidente per il format, rivelando la sua posizione critica e distaccata.

Opinioni su altri format

Non solo Belve è stata nel mirino di Ferruzzi.

Anche il format parodico Perse, chiuso dopo una diffida di Rai2, ha ricevuto le sue critiche. In un post sui social, ha definito la chiusura di Perse una “grossa perdita”, ma ha anche etichettato il format come “un tentativo grottesco” e “inutile”. Questo ha ulteriormente confermato la sua posizione da critico nei confronti di vari programmi televisivi che non rispecchiano le sue aspettative.

Le implicazioni delle dichiarazioni

Le forti dichiarazioni di Elenoire Ferruzzi su Belve e Francesca Fagnani sollevano interrogativi sul futuro del programma e su come il pubblico riceva tali critiche. La sua schiettezza ha acceso un dibattito su cosa significhi essere una belva nel panorama attuale della televisione italiana. Mentre alcuni potrebbero considerare le sue opinioni come una forma di liberazione, altri potrebbero vederle come un attacco diretto a un format che ha trovato il suo seguito.

Le parole di Ferruzzi invitano a riflettere su cosa ci si aspetta dalla televisione e dai suoi protagonisti. Si pone il confine tra la provocazione e il rispetto, così come le conseguenze di esprimere opinioni così forti in un contesto che, talvolta, tende a premiare il conformismo.