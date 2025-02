Un San Valentino all’insegna della moda

Con l’avvicinarsi di San Valentino, la moda si tinge di rosa e si prepara a celebrare l’amore in tutte le sue forme. Le capsule moda del 2025 non solo riflettono il romanticismo tipico di questa festività, ma si arricchiscono anche di elementi avventurosi, perfetti per le donne moderne che amano esprimere la loro personalità attraverso il proprio stile.

Capsule avventurose: la collezione Invicta e Dsquared2

Una delle collaborazioni più attese è quella tra Invicta e Dsquared2, che porta in scena una capsule collection ispirata allo spirito avventuroso. Questa pre-collezione SS25 è caratterizzata da zaini iconici, baseball cap e felpe dai colori audaci, pensati per le donne che vogliono affrontare la vita con energia e stile. Ogni pezzo è progettato per essere funzionale e alla moda, perfetto per chi ama esplorare la natura senza rinunciare all’eleganza.

La creatività di Pandora per San Valentino

In occasione di San Valentino, Pandora ha lanciato una collaborazione unica con l’artista contemporaneo Greg Goya. La “LOVE MACHINE” interattiva, creata per l’occasione, permette di condividere lettere d’amore personalizzate, rendendo omaggio all’amore in tutte le sue forme. Questa iniziativa si inserisce nella campagna “Be Love”, che celebra storie autentiche e momenti speciali, perfetta per chi cerca un regalo significativo per il proprio partner.

Ariana Grande e Swarovski: un connubio di glamour

Un’altra capsule da non perdere è quella firmata da Swarovski in collaborazione con Ariana Grande. Questa collezione pop e femminile include 16 pezzi limited edition, ognuno dei quali riflette il talento e l’estro della popstar. I design moderni e ultra glamour sono ideali per le donne che vogliono brillare in ogni occasione, rendendo ogni outfit unico e speciale.

Moda genderless e sneakers minimaliste

Il trend del 2025 si orienta verso un’estetica più inclusiva, come dimostra la maglietta genderless realizzata da Ernia per Parajumpers. Questo pezzo esclusivo, disponibile in soli 93 esemplari, rappresenta un passo verso una moda che abbraccia tutte le identità. Inoltre, le sneakers COS, con il loro design aerodinamico e minimalista, sono perfette per chi cerca comfort e stile in un unico prodotto.

Avventure in montagna con LaMunt

Per le amanti della montagna, LaMunt ha creato una capsule “Adventure” che combina tessuti tecnici e leggeri con design femminili. Questi capi sportivi sono pensati per affrontare le sfide della natura, mantenendo sempre un tocco di eleganza. La filosofia “by Women, for Women” rende questa collezione particolarmente adatta a chi desidera sentirsi a proprio agio e alla moda anche durante le escursioni.

Stile per i nostri amici a quattro zampe

Infine, Coccinelle ha lanciato una nuova linea dedicata agli animali domestici, con guinzagli, pettorine e collari che uniscono praticità e stile. Questa capsule è perfetta per le fashioniste che non vogliono trascurare i loro amici a quattro zampe, offrendo un total look chic anche per loro. La dolcezza infinita di questi accessori renderà ogni passeggiata un momento speciale.