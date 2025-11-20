Lavare i capelli alla giapponese: i segreti

Il cuoio capelluto necessita delle migliori cure e attenzioni per avere capelli sani e puliti. Considerando che le donne giapponesi possono insegnare tanto in termini di beauty, ecco qui i consigli su come lavare i capelli secondo il loro rituale di bellezza con prodotti indicati e specifici per ogni chioma.

Lavare i capelli alla giapponese

Per quanto riguarda lavare i capelli le donne di origine giapponese hanno molto da insegnare considerando la cura a cui si dedicano per il benessere della chioma.

Per ciò che riguarda il campo della bellezza, non solo estetica, ma anche della chioma, sono appunto un passo avanti rispetto alle occidentali.

Inoltre, è bene anche sapere che le donne orientali dedicano moltissimo tempo alla cura dei capelli. Questo percorso e processo spiega assolutamente la ragione per cui abbiano dei capelli che siano sempre puliti e sani nel modo giusto come fossero andate ogni giorno dal parrucchiere. Carpire i loro segreti aiuta sicuramente per la chioma.

L’uso della doppia spazzola massaggiante per il cuoio capelluto è sicuramente uno strumento utile per lavare i capelli come le donne giapponesi. Un vero e proprio rituale che è ormai diventato una pratica comune per quanto riguarda la bellezza della chioma nelle donne giapponesi.

Lavare i capelli alla giapponese: rituali

Per avere una chioma sana e pulita, quindi per lavare i capelli alla giapponese è utile seguire i loro rituali e riti. Uno dei primi consiste nell’uso di due spazzole massaggianti, possibilmente in silicone, per ogni lato della testa.

In questo modo non solo si va a detergere ma si riattiva anche la circolazione sanguigna del cuoio capelluto.

Si parte quindi dalla nuca per poi arrivare a tutta la testa e verso la corona. Nel momento in cui si mette lo shampoo è bene usare anche le due spazzole proprio per dare un effetto massaggiante al cuoio capelluto. Un altro passaggio importante è l’uso dell’olio per capelli che va ad aumentare la salute e il benessere del capello.

Per lavare i capelli, l’olio si rivela uno strumento fondamentale sia prima che dopo. Le donne giapponesi usano infatti l’olio di camelia in quanto lucida e spazzola il capello. Per l’asciugatura è bene procedere delicatamente tamponando senza strofinare in quanto si va incontro a un effetto crespo del capello.

Per tamponare i capelli ci sono dei piccoli accorgimenti. Sono consigliati gli asciugamani in microfibra o delle magliette in cotone morbido che vanno ad assorbire l’umidità. Così facendo si usa meno il phon o la piastra il cui calore ha effetti deleteri per la chioma.

Lavare i capelli alla giapponese: prodotti Amazon

Per i prodotti per la chioma si consiglia di optare per il sito di Amazon dove si trovano offerte e sconti da non perdere. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto la classifica con i tre prodotti per lavare i capelli alla giapponese scelti tra i più indicati per la chioma.

1)Spazzola massaggiante elettrica 3 in 1

Una spazzola massaggiante per il cuoio capelluto che dona un effetto ottimale alla chioma. Un dispositivo che combina sia luce rossa che blu per il bene del capello. Un prodotto leggero da portare anche con sé in quanto ricaricabile con ricarica USB.

2)Shu Huemura art of hair

Un olio nutriente a base di semi di camelia rossa indicato per i capelli danneggiati. Va a proteggere la fibra capillare da rotture e dai raggi UV oltre a domare l’effetto del capello crespo. Molto nutriente. Da applicare sui capelli tamponati.

3)wella professionals fusion intense repair

Uno shampoo che ripara i capelli danneggiati ristrutturando. Dona una chioma rigenerata. Aiuta a non spezzare il capello. Una formula nutriente e protettiva da applicare sui capelli umidi per poi emulsionare e risciacquare. Si consiglia anche il balsamo della stessa linea.

Oltre ai consigli su come lavare i capelli, ecco i suggerimenti per la skin care giapponese.