La bellezza naturale come scelta di vita

Laura Freddi, nota showgirl e icona di bellezza, ha recentemente condiviso le sue riflessioni riguardo alle critiche ricevute sul suo aspetto e su quello delle sue colleghe nel programma televisivo “Ne vedremo delle belle”. In un’intervista a ‘Novella 2000’, ha risposto con sincerità a chi ha definito il programma come “la sagra del botox e del filler”. La sua reazione è stata chiara: “Si vede che non me ne può fregare di meno? Mi piace curarmi, mi piacciono i trattamenti non invasivi, ma non giudico chi fa interventi”. Questo approccio riflette una visione della bellezza che va oltre i canoni imposti dalla società.

Il coraggio di essere se stessi

Freddi ha voluto sottolineare che, nonostante le pressioni esterne, ha sempre mantenuto un rapporto sereno con il proprio aspetto. “Io sto bene con me stessa, conosco i miei difetti e ci convivo a meraviglia”, ha dichiarato. A 52 anni, la showgirl ha trovato un equilibrio tra la cura di sé e l’accettazione del passare del tempo. La sua filosofia è chiara: non si preoccupa di apparire sempre perfetta, ma si concentra sull’autenticità. “Durante le prove siamo sudate, con le occhiaie, ma l’importante è che al pubblico passi veramente quella che sono io”, ha aggiunto, dimostrando che la vera bellezza risiede nell’autenticità.

Un nuovo inizio con la maternità

La maternità ha rappresentato un cambiamento significativo nella vita di Laura. Sette anni fa è diventata mamma della piccola Ginevra, un evento che ha arricchito la sua vita e le ha permesso di vivere con maggiore serenità il rapporto con il proprio corpo e con l’età. “Non mi interessano le rughe, mi piaccio così, mi sento sicura così”, ha affermato, evidenziando come la maternità le abbia conferito una nuova prospettiva sulla bellezza e sull’accettazione. La sua esperienza è un esempio di come la bellezza possa essere vissuta in modo autentico, senza compromessi.