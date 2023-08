Il latte make up è la nuova tendenza beauty: come si realizza?

Su TikTok è diventato virale nel giro di pochi giorni il Latte make-up. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, che cos’è e come fare per realizzarlo.

Latte make-up look: come realizzare il trend virale su Tik Tok

Il latte make up è il fenomeno social del momento, divenuto virale su TikTok nel giro di pochissimi giorni. L’hashtag LatteMakeup in meno di una settimana ha ottenuto ben più di 20 milioni di visualizzazioni, diventando così la tendenza beauty più richiesta dell’estate 2023. Ma, che cos’è il latte make-up? Si tratta di un beauty look ispirato al latte, o per l’esattezza al caffè e latte. È caratterizzato da un ombretto bronzo sfumato effetto smokey eye, zigomi scolpiti e rossetto glossy, ed è un make up perfetto per l’estate in quanto risalta l’abbronzatura. La base è naturale con un gioco di luci e ombre che si ottiene grazie all’utilizzo del bronzer e della terra e dell’illuminante. Come si realizza il trucco sunkissed dell’estate 2023? Scopriamolo insieme:

Base trucco : la prima cosa che si deve fare è preparare la base trucco, che dovrà essere leggera e luminosa visto che siamo appunto in estate. Partiamo con un primer illuminante, poi ci aggiungiamo il fondotinta dalla consistenza leggera. L’importante è non esagerare con la quantità di prodotto. Infine è tempo del correttore, anche questo in dose minima, e solamente nei punti strategici, come l’angolo dell’occhio o attorno al naso.

Il bronzer : il prodotto must have per creare il latte make up è il bronzer. Va applicato in modo omogeneo in tutte quei punti del viso che sono soliti abbronzarsi, come gli zigomi, le tempie, la fronte, la mandibola e anche attorno al naso per creare un effetto contouring. A piacere si possono aggiungere le lentiggini finte, come piacciono a Chiara Ferragni e Bélen Rodriguez.

Trucco occhi: per prima cosa bisogna applicare l'ombretto nei toni del marrone su tutta la palpebra. Dopo di che bisogna sovrapporre un ombretto in polvere o mousse color bronzo o oro solamente al centro della palpebra. Dopo averlo sfumato, bisogna usare un ombretto color champagne per creare un punto luce nell'angolo interno dell'occhio. Infine, con un pennello sottile e piatto, bisogna stendere l'ombretto marrone scuro usato prima lungo la rima cigliare inferiore. Aggiungere poi se si vuole un tocco di mascara allungante, di colore nero o marrone.

Trucco labbra: le labbra vanno lasciate il più naturale possibile, potete optare per un gloss trasparente e volumizzante, oppure per un rossetto cremoso.

Queste sono quindi le basi per realizzare il latte make-up. Online troverete comunque tantissimi tutorial per poter realizzare al meglio questo beauty look.

Latte make-up look: a chi sta bene?

Come detto in precedenza sul social di TikTok sta letteralmente spopolando il latte make-up ma, a chi sta bene? Perfetto soprattutto per chi ha le tonalità del marrone nella sua palette di colori, quindi chi è autunno o estate, seguendo le regole dell‘armocromia. Per coloro che sono primavera basta solo evitare le tonalità più scure del marrone mentre per chi è inverno questo tipo di make up è da sconsigliare.