Latte d’asina: tutti i benefici per la pelle

Quali sono i benefici sulla pelle del latte d’asina? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Latte d’asina: le proprietà

Fin dall’antichità, il latte d’asina è stato riconosciuto come rimedio di bellezza, basta pensare ai bagni di latte in cui si immergeva Poppea. Secondo gli studi, inoltre, il latte d’asina è quello di origine animale che più somiglia al latte materno. Le sue proprietà sono davvero ottime per la nostra pelle. Vediamo insieme quali sono le proprietà del latte d’asina:

Vitamine: il latte d’asina contiene diverse vitamine, come la A, ovvero la vitamina che aiuta la pelle nel processo di rigeneramento, la C, che previene l’invecchiamento della pelle, ma contiene anche la B, la D e la E.

il latte d’asina contiene diverse vitamine, come la A, ovvero la vitamina che aiuta la pelle nel processo di rigeneramento, la C, che previene l’invecchiamento della pelle, ma contiene anche la B, la D e la E. Proteine : il latte d’asina contiene anche diverse proteine come il lisozima, che aiuta a stendere la pelle riducendo quindi le rughe e stimola la produzione di collagene, fondamentale per mantenere la pelle elastica. Contiene anche lattoferrina, che ha proprietà antinfiammatorie.

: il latte d’asina contiene anche diverse proteine come il lisozima, che aiuta a stendere la pelle riducendo quindi le rughe e stimola la produzione di collagene, fondamentale per mantenere la pelle elastica. Contiene anche lattoferrina, che ha proprietà antinfiammatorie. Minerali : calcio, potassio, magnesio e fosforo, che aiutano a proteggere la pelle dai danni degli agenti esterni.

: calcio, potassio, magnesio e fosforo, che aiutano a proteggere la pelle dai danni degli agenti esterni. Aminoacidi: sono essenziali per prevenire l’invecchiamento cutaneo.

sono essenziali per prevenire l’invecchiamento cutaneo. Acidi grassi polinsaturi: Omega 3 e Omega 6 sono contenuti nel latte d’asina, entrambi utili per donare elasticità alla pelle.

Latte d’asina: tutti i benefici per la pelle

Come abbiamo appena visto, il latte d’asina ha davvero tante proprietà benefiche. E i benefici? Quali sono i benefici per la nostra pelle? Vediamoli insieme:

Anti-age : il latte d’asina previene i segni dell’invecchiamento cutaneo, aiuta infatti a contrastare i radicali liberi e a prevenire i segni del tempo. Acquistare una crema con latte d’asina è molto utile quindi per chi vuole combattere le rughe e le macchie sulla pelle.

il latte d’asina previene i segni dell’invecchiamento cutaneo, aiuta infatti a contrastare i radicali liberi e a prevenire i segni del tempo. Acquistare una crema con latte d’asina è molto utile quindi per chi vuole combattere le rughe e le macchie sulla pelle. Dermatite: per chi ha la pelle secca e irritata, o ha la dermatite, il latte d’asina è molto utile perché aiuta a lenire le irritazioni della pelle

per chi ha la pelle secca e irritata, o ha la dermatite, il latte d’asina è molto utile perché aiuta a lenire le irritazioni della pelle Smagliature: oltre alle rughe, il latte d’asina è utile contro le smagliature, poiché rende la pelle più liscia ed elastica.

oltre alle rughe, il latte d’asina è utile contro le smagliature, poiché rende la pelle più liscia ed elastica. Psoriasi : il latte d’asina favorisce il ricambio cellulare e quindi è ottima per chi soffre di psoriasi.

: il latte d’asina favorisce il ricambio cellulare e quindi è ottima per chi soffre di psoriasi. Idratazione: il latte d’asina idrata anche la pelle in profondità, usare infatti una lozione corpo al latte d’asina fa davvero la differenza, soprattutto per tutte coloro che hanno la pelle secca.

Latte d’asina: i prodotti consigliati

Insomma, il latte d’asina non solo ha tante proprietà ma apporta davvero tanti benefici per la nostra pelle. Oggi infatti ci sono diversi prodotti per la skincare che contengono proprio il latte d’asina, a testimonianza di quanto sia valido. Dalla crema viso a quella corpo, dal bagnoschiuma al sapone per le mani. La nostra pelle ne uscirà più morbida e idratata. Non ci sono controindicazioni sull’utilizzo di cosmetici con pelle d’asina quindi, perché non provare? A seconda delle nostre esigenze, possiamo scegliere il prodotto che più fa per noi, chi vuole combattere i segni del tempo punterà sulle crema anti invecchiamento, chi vuole la pelle morbida punterà invece sulle creme corpo. Quindi, siete pronte a provare qualche prodotto a base di pelle d’asina?