La prova costume si sta avvicinando inesorabilmente e sono già molte le donne che si stanno preparando per questo momento molto temuto e atteso. Avere un lato b sodo e tonico da sfoggiare al mare è il desiderio di molte e, per farlo, è bene seguire alcuni accorgimenti e consigli utili che riguardano l’alimentazione e l’attività fisica.

Lato b sodo per prova costume

Per riuscire ad avere un lato b che sia sodo per la prova costume non è necessaria la bacchetta magica, ma sono fondamentali fattori quali impegno, costanza e tanta determinazione per riuscire a ottenere dei glutei tonici come ogni donna sogna. per riuscire a sfoggiare dei glutei sodi per la spiaggia bisogna impegnarsi.

Si può approfittare di queste belle giornate del mese di maggio per cominciare a darsi da fare con una sferzata di energia al proprio fisico. Molto importante mettere la noia e la pigrizia da parte in modo da accelerare anche il metabolismo e riuscire a raggiungere facilmente e rapidamente gli obiettivi che vi siete prefissati.

Si può procedere con un allenamento e un programma di attività fisica che sia specifico e mirato in modo da eliminare i chili in eccesso. Si possono anche praticare una serie di esercizi che possano aiutare a sviluppare e migliorare il lato b in modo che sia più tonico e da sfoggiare sulla sabbia in vista della stagione estiva.

Ci sono anche alcuni accorgimenti estetici e trucchi al riguardo da usare. In commercio sono diversi i prodotti che si possono usare e il migliore è Glutei Fit, una crema che ha proprio il compito di rassodare questa zona in breve tempo nascondendo anche buccia d’arancia e la cellulite in modo che sia meno visibile.

Lato b sodo per prova costume: consigli

Una parte importante del proprio da mostrare in spiaggia in vista della prova costume. Per un lato b che sia sodo e tonico, è bene seguire alcuni consigli apportando anche dei cambiamenti al proprio stile di vita. Prima di tutto, è bene eliminare le vecchie abitudini tra cui il fumo che è dannoso e allo stesso tempo funge da impedimento all’ossigenazione dei tessuti.

Molto importante bere almeno due litri di acqua al giorno in modo da idratarsi. L’alimentazione gioca un ruolo altrettanto importante. Bisogna eliminare tutti quegli alimenti ricchi di grassi e zuccheri: dai dolciumi alle bevande gassate passando per gli insaccati. Si può consumare yogurt magro, ma non altri latticini.

Consigliata la carne bianca, soprattutto il petto di pollo, mentre sarebbe da abolire la carne di maiale. Bisogna consumare tantissima frutta e pasta integrale eliminando o riducendo le porzioni di pane bianco. La verdura e i legumi sono fondamentali per riuscire a ottenere un lato b sodo e sfoggiarlo in spiaggia.

All’alimentazione sana ed equilibrata non bisogna dimenticare l’attività fisica e l’allenamento da praticare in modo costante almeno tre volte a settimana. Ci sono alcuni esercizi particolarmente efficaci per tonificare i glutei, tra cui l’affondo e gli squat, considerati i migliori per rassodare questa zona. Un allenamento del genere si può fare o con senza l’ausilio dei manubri e anche a casa ottenendo risultati sicuri.

Lato B sodo: miglior rimedio naturale

L’alimentazione e l’attività fisica sono importanti per ottenere un lato b da urlo, ma insieme a questi due fattori è bene anche associare un accorgimento cosmetico che possa aiutare. In commercio si trovano tantissime creme e prodotti, ma la migliore, consigliata anche dalle consumatrici, è al momento Glutei Fit.

Una crema che, come dice il nome, aiuta ad avere dei glutei in perfetta forma. Una crema rassodante e rimodellante che non è solo indicata per i glutei, ma anche per le cosce. Scolpisce i glutei, li tonifica e rassoda. Una formula premium al 100% naturale, di origine italiana con risultati certi e sicuri.

Una crema adatta a ogni donna che vuole avere un lato b sodo e tonico. Non è dannosa e rischiosa in quanto risulta essere priva di controindicazioni.

Una crema adatta a ogni donna che vuole avere un lato b sodo e tonico. Non è dannosa e rischiosa in quanto risulta essere priva di controindicazioni. Glutei Fit è efficace anche perché al suo interno si compone di elementi naturali sicuri al 100%, quali l’ananas che drena e scioglie i grassi in eccesso; il caffè verde che stimola il metabolismo; l’elastina che rimodella i tessuti rendendoli maggiormente elastici e la fosfatidilcolina che aumenta l’efficacia dei risultati lavorando in sinergia con gli altri ingredienti.

Si applica molto facilmente in quanto basta versarne una noce sulle mani per poi massaggiare la zona dei glutei finché non si assorbe in profondità.

Una formula esclusiva e originale non ordinabile nei negozi oppure su Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per cui basta compilare il modulo per attivare l’offerta di due confezioni a 49€ invece di 98 con pagamento tramite contrassegno, quindi contanti, Paypal o carta di credito.