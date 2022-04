Lato b a pera: consigli e rimedi naturali

Avere glutei belli e tonici è il desiderio di ogni donna, soprattutto in previsione della stagione estiva. Per le donne che hanno un lato b a pera, tipico della conformazione mediterranea, sono diversi i consigli per valorizzarlo, renderlo tonico e sodo. Ecco come poter fare, anche grazie a un buon rimedio a base naturale.

Lato b a pera

Una parte molto importante del fisico di ogni donna in quanto è sinonimo di un certo appeal e di sensualità. Alcune donne considerano il proprio lato b troppo largo o stretto oppure eccessivamente sporgente. Per rassodarlo e tonificarlo, ci si affida a creme e trattamenti, ma è molto importante cercare anche di capire quale sia la forma in modo da valorizzarlo.

Ogni donna è diversa da un’altra per genetica, conformazione fisica, ma anche per abitudini alimentari e uno stile di vita più o meno movimentato e dinamico. Di conseguenza, cambia anche la forma del proprio lato b che è possibile allenare e valorizzare nel modo giusto. I glutei sono muscoli molto importanti del corpo proprio perché hanno il compito di sostenere tutto il busto.

Per questa ragione, bisogna allenarlo come si deve. Il lato b a pera è una delle forme maggiormente apprezzate e più diffuse. Si tratta di una conformazione tipica mediterranea e si caratterizza per i glutei inferiori che risultano essere molto più ampi rispetto alla parte superiore di questa zona del corpo. Presenta una vita stretta e fianchi larghi, molto diffuso nelle donne mediterranee.

Morbido e burroso con una vita stretta. Ai lati possono formarsi le culotte de cheval, ovvero i cuscinetti di grasso che possono allargare la figura. Per un lato b a pera si consiglia di fare esercizi aerobici proprio per armonizzare la silhouette e particolarmente indicata anche la camminata a passo sostenuto e rapido.

Lato b a pera: consigli

Per un lato b del genere, per armonizzarlo e renderlo maggiormente tonico, si consiglia di evitare una attività come la corsa dal momento che rischia di peggiorare la cellulite per via dei continui impatti sul terreno. Sono indicati invece i sidekicks, ovvero i calci laterali da eseguire sdraiandosi su un lato con la gamba sopra l’altra per poi sollevarla verso l’alto avanti e indietro.

In questo modo e con questa attività è possibile bruciare i grassi e l’adipe che tende ad accumularsi soprattutto sui fianchi. Per quanto riguarda l’abbigliamento non sono adatti i pantaloni skinny o i modelli a vita bassa dal momento che possono abbassare il baricentro. Sono indicati invece i pantaloni a palazzo o le gonne svasate poiché permettono di valorizzare la vita sottile.

Con un lato b di questo tipo è necessario impegnarsi e lavorare soprattutto sui fianchi e i cuscinetti adiposi che si possono depositare proprio in questa zona. Molto importante puntare a esercizi che siano mirati e specifici per tonicità della zona. Puntare ad attività ed esercizi di tipo aerobico che sfruttino la resistenza come la camminata per migliorare la circolazione sanguigna.

Si consiglia anche di curare nel modo giusto l’alimentazione puntando a cibi sani e non troppo calorici in modo da evitare inestetismi come la cellulite e la pelle a buccia d’arancia. Per i trattamenti, si consiglia la crema Glutei Fit che dona un aspetto migliore e una pelle compatta e maggiormente tonica.

Lato b a pera: rimedio

