Chi è il giovane rapper Laioung: un mix di culture nel sangue e delle sonorità rap-trap che non esita ad esporre nei suoi album Rinascimento e Ave Cesare: veni, vidi, vici.

Chi è Laioung

Il rapper Laioung, il cui vero nome è Giuseppe Bockarie Consoli, è nato a Bruxelles il 13 agosto 1992.

La sua vita è un mix di culture, caratteristica che contraddistingue anche la sua musica: il padre è italiano, precisamente originario di Ostuni mentre la madre è londinese, con origini del Sierra Leone. Il giovane futuro rapper vive fino ai sette anni a Bruxelles, per poi trasferirsi nel paese di origine del padre, in Puglia, dove vivrà con i nonni paterni fino ai 13 anni. La sua adolescenza è un continuo vagabondaggio in Europa, tra Italia, Belgio, Francia e Inghilterra.

La musica comunque scorre nel sangue del piccolo Giuseppe e ne allieta i vagabondaggi: il padre è polistrumentista così come lo zio. Il rapper ha persino cantato una canzone insieme alla madre – cantante – intitolata Number One Allday. Laioung quindi si avvicina presto al mondo della musica, imparando a suonare pianoforte e chitarra e avvicinandosi a molti artisti emergenti italiani. Monomey, Isi Noice e Hichy Bangz insieme a Laioung hanno formato infatti la loro etichetta, chiamata #THERRRMOB.

Carriera

Laioung, il cui nome d’arte è una fusione tra il termine inglese lion cioè leone e young, giovane, è uno dei rapper emergenti più apprezzati in Italia e in Europa. Esordisce nel mondo della musica nel 2011 con il singolo d’apertura Keeping Our Love Alive che anticipava il suo primo album intitolato Laïoung in Yo Eardrum. Nel febbraio del 2015 esce poi il primo singolo inciso con i ragazzi dell’etichetta #THERRRMOB intitolato Flus. Il suo secondo album, Ave Cesare: veni, vidi, vici, è completamente in italiano e autoprodotto come il primo. Il brano da quest’ultimo estratto, Giovane giovane, cantato con IZI e Tedua, suscitò grande attenzione e ottenne numerose visualizzazioni. Il collettivo #THERRRMOB si scioglie però nel 2018, a detta dei componenti proprio a causa del comportamento di Laioung.

Nella sua carriera molte collaborazioni, ad esempio quella con Fabri Fibra nel 2017 per il brano Dipinto di blu dell’album Fenomeno; Familia con Gué Pequeno e Sei nell’aria con Biagio Antonacci. Nel 2019 Laioung ha pubblicato il suo terzo album in studio intitolato Rinascimento, entro cui è contenuto il brano Proteggimi prodotto in collaborazione con il rapper tedesco Kollegah.