Un evento imperdibile per gli amanti della moda

La Settimana della Moda di Parigi è uno degli eventi più attesi nel panorama della moda internazionale. Dal 3 all’11 marzo, la capitale francese si trasformerà in un palcoscenico per le collezioni Autunno/Inverno 2025-26, con un programma ricco di sfilate e presentazioni. Con un totale di 109 eventi, questa edizione promette di essere memorabile, con nomi di spicco e talenti emergenti che si alterneranno in passerella.

Debutti e ritorni: le novità della stagione

Quest’anno, l’apertura della settimana è affidata agli studenti dell’Institut Français de la Mode, un segno di come la nuova generazione di designer stia prendendo piede nel settore. Tra le attese, spicca il debutto di Sarah Burton come Direttrice creativa di Givenchy, dopo una lunga carriera in Alexander McQueen. La sua prima collezione sarà un momento da non perdere, così come la sfilata di Julian Klausner per Dries Van Noten e la presentazione di Haider Ackermann per Tom Ford.

Talenti emergenti e brand affermati

La Paris Fashion Week non è solo un palcoscenico per i grandi nomi, ma anche un’opportunità per i talenti emergenti di farsi notare. Tra questi, Hodakova, vincitrice del LVMH Prize 2024, porterà la sua visione innovativa in passerella. Non mancheranno brand affermati come Coperni, Kenzo, Dior e Schiaparelli, che presenteranno le loro ultime creazioni. La varietà di stili e approcci creativi renderà ogni sfilata unica e affascinante.

Come seguire la settimana della moda

Per chi non potrà essere presente a Parigi, le sfilate saranno trasmesse in diretta sui siti e canali social delle case di moda. Questo permette a tutti gli appassionati di moda di seguire gli eventi in tempo reale, vivendo l’emozione delle passerelle da casa. Non perdere l’occasione di scoprire le tendenze che domineranno la prossima stagione e lasciati ispirare dalle creazioni dei designer.