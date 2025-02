Un dolore incolmabile

La storia di Pamela Petrarolo, ex protagonista di Non è la Rai, si tinge di tristezza e angoscia. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, la Petrarolo ha deciso di aprire il suo cuore durante un’intervista a Verissimo, parlando della scomparsa del fratello Manuel, avvenuta due anni fa. La sua testimonianza è un grido di aiuto, un appello disperato affinché qualcuno possa dare notizie di lui.

La ricerca di risposte

“A casa nostra, ormai da due anni, si sopravvive”, ha dichiarato Pamela, descrivendo la devastazione che ha colpito la sua famiglia. Manuel, nato nel 1989, è uscito di casa un giorno e non è più tornato. La mancanza di notizie ha creato un vuoto incolmabile, e la paura di non sapere che fine abbia fatto è lacerante. La Petrarolo ha raccontato di aver fatto denuncia di scomparsa e di aver anche pensato di contattare la trasmissione Chi l’ha visto? per cercare aiuto.

Un appello al cuore

Durante l’intervista, Pamela ha espresso il desiderio che suo fratello possa dare almeno un cenno ai genitori, per tranquillizzarli. “Non avremmo mai messo in discussione le sue scelte”, ha sottolineato, evidenziando come la famiglia sia sempre stata al suo fianco. Tuttavia, la preoccupazione per la sua salute mentale e fisica è palpabile, soprattutto considerando che Manuel soffre di epilessia e ha smesso di prendere i farmaci. “Mia madre teme che possa essersi sentito male”, ha aggiunto, rivelando il profondo dolore che la famiglia sta vivendo.

Indizi e speranze

Negli ultimi mesi, ci sono stati alcuni indizi che hanno riacceso la speranza. Prima di Natale, la madre di Pamela ha ricevuto una busta con sigarette e olio, accompagnata da una lettera scritta da Manuel, ma il contenuto era confuso e difficile da interpretare. Inoltre, durante il Grande Fratello, è arrivato un messaggio da una donna che affermava di conoscere Manuel e di averlo visto. “Ci ha detto una zona di Roma, ma è impossibile stare così a cercarlo”, ha spiegato Pamela, lasciando trasparire la frustrazione di una ricerca che sembra non avere fine.

Un messaggio di speranza

La storia di Pamela e Manuel è un richiamo alla solidarietà e alla speranza. “Spero che magari gli arriva questo messaggio e possa raggiungere i miei genitori”, ha concluso la Petrarolo, con la voce rotta dall’emozione. La sua testimonianza non è solo un racconto personale, ma un invito a tutti noi a non dimenticare chi vive situazioni simili, a non perdere mai la speranza e a continuare a cercare chi è scomparso.