La routine di bellezza di Hailey Bieber per festeggiare il suo 29° compleanno

Hailey Bieber ha recentemente festeggiato il suo 29° compleanno, e come sempre, non ha deluso i fan della bellezza con il suo trucco impeccabile. La modella e imprenditrice ha condiviso un video su TikTok che mostra la sua routine di trucco, catturando l’attenzione di molti grazie alla sua naturalezza e al suo stile rilassato.

Nei suoi video, il focus è sempre su come i prodotti vengono utilizzati, piuttosto che semplicemente mostrarli.

Questo approccio fa sentire gli spettatori coinvolti, quasi come se fossero parte della sua esperienza di bellezza. Vediamo ora quali prodotti ha scelto per questa occasione speciale.

Il primato della cura della pelle

Un aspetto fondamentale nella routine di Hailey è che la cura della pelle è sempre prioritaria. Inizialmente, applica il Glazing Milk della sua linea Rhode, seguito dalla Barrier Butter. Questi due prodotti sono essenziali per preparare la pelle, creando una base perfetta per il trucco.

Una volta applicate le creme, Hailey passa al trucco vero e proprio, aggiungendo tonalità di contouring, correttore e blush.

Prodotti chiave nella routine di Hailey

Tra i prodotti che non possono mancare, il Revealer Color Corrector di Kosas gioca un ruolo cruciale. Hailey lo utilizza per illuminare gli angoli interni ed esterni degli occhi, creando un effetto fresco e radioso. Anche se non specifica il colore esatto, sembra optare per una tonalità soft pink, ideale per contrastare le discromie.

I dettagli del trucco di compleanno

Dopo aver fissato il tutto con la Airbrush Flawless Powder di Charlotte Tilbury, Hailey si dedica al blush. Le sue scelte per le labbra sono sempre degne di nota: in questo video, utilizza una combinazione di prodotti, tra cui la matita per labbra di Mary Phillips e il balsamo Bisou di Violette_FR, per ottenere labbra piene e morbide.

Un bronzer segreto

Uno degli aspetti più interessanti è l’utilizzo di un bronzer che sembra essere un prodotto in arrivo dalla sua linea Rhode.

Questo bronzer viene applicato sulle guance e sulla linea dei capelli, creando un effetto naturale e luminoso. I fan sono entusiasti della possibilità di un nuovo lancio, dato che Hailey spesso anticipa nuovi prodotti nei suoi video.

Il potere dell’illuminazione

Un altro prodotto di cui Hailey non può fare a meno è l’eye brightener, che ha già riscosso successo tra i fan. Questo prodotto è particolarmente efficace nel contrastare le occhiaie e migliorare l’aspetto generale del contorno occhi. Hailey ha recentemente rivelato che preferisce applicarlo sopra il correttore, per enfatizzarne l’effetto luminoso.

Il correttore di Kosas è formulato con ingredienti come acido ialuronico, caffeina e peptidi, che non solo migliorano l’aspetto immediato, ma offrono anche benefici a lungo termine per la pelle. Questo prodotto, attualmente in sconto, è un must-have per chi desidera un look fresco e riposato.

Il compleanno di Hailey Bieber non è solo un evento da festeggiare, ma anche un’opportunità per scoprire i suoi segreti di bellezza. Con la giusta combinazione di prodotti e un approccio naturale, Hailey continua a ispirare i fan in tutto il mondo. Si attende con interesse i prossimi lanci della sua linea e la possibilità di sperimentare le sue tecniche di trucco.