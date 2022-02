Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono i due componenti della band La Rappresentante di Lista e in tanti si sono chiesti se i due formassero una coppia non solo nel lavoro, ma anche nella vita. Sulla questione hanno svelato la verità i due diretti interessati.

La Rappresentatente di Lista: Veronica e Dario sono fidanzati?

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, membri fondatori de La Rappresentante di Lista, hanno svelato la verità in merito al loro rapporto dopo che in molti, seguendo la loro carriera, si sono chiesti se i due non fossero fidanzati. A quanto pare no, i due non formerebbero una coppia anche se, in alcune passate interviste, hanno rivelato che in passato tra loro ci sarebbe stato qualcosa.

Oggi entrambi sarebbero rispettivamente legati ad altri partner e in passato lo stesso Dario Mangiaracina ha svelato di avere un “compagno”. I due artisti sono sempre stati molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, e sulla questione non si hanno infatti altre informazioni.

La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022

Dopo il successo acquisito con la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, La Rappresentante di lista saranno anche a Sanremo 2022 con il brano Ciao Ciao.

I loro fan sono in trepidante attesa di vederli sul palco dell’Ariston e secondo i bookmaker il gruppo potrebbe essere il papabile vincitore di questa nuova edizione della kermesse.

Sanremo 2022: i dettagli della nuova edizione

A questa terza edizione della famosa kermesse condotta da Amadeus sono attesi numerosi e importanti ospiti e i fan sono impazienti di sapere cosa accadrà sul palco dell’Ariston durante il Festival (che andrà in onda dal 1° al 5 febbraio). Nelle ultime ore a Sanremo sono giunti Rosario Fiorello (che fino all’ultimo sembrava intenzionato a dare forfait) e i Maneskin (vincitori della precedente edizione dello show).