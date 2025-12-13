La Rania di Giordania festeggia il Capodanno con la famiglia: tradizioni e celebrazioni

Con un anticipo significativo rispetto all’arrivo del nuovo anno, Rania di Giordania ha scelto di esprimere i suoi migliori auguri per il 2026 attraverso un’immagine che celebra l’unità e l’amore della Famiglia Reale.

La regina, che ha compiuto 55 anni, ha condiviso sui suoi profili social un dolce ritratto in cui appare circondata dal consorte, Re Abd Allah II, e dai loro adorati figli: il principe ereditario Hussein, la principessa Iman, la principessa Salma e il principe Hashem.

Un ritratto di famiglia

Lo scatto, che cattura un momento di intimità e gioia, include anche la principessa Rajwa, moglie del principe ereditario, e Jameel Alexander Thermiotis, marito della principessa Iman. I piccoli nipoti, Iman bint Hussein e Amina bint Jameel, aggiungono un tocco di dolcezza all’immagine. Tutti i membri della famiglia sono vestiti coordinati con tonalità di verde e blu, camminando insieme all’aperto, simbolo di unione e armonia.

Un messaggio di amore e speranza

Nella didascalia del post, Rania ha scritto: “Che i legami familiari e l’amore continuino a crescere nell’anno a venire”, un augurio che riassume i valori fondamentali della sua vita e della sua famiglia. Ogni dettaglio dell’immagine riflette il suo stile elegante e la sua cura per l’apparenza, con un abito midi verde salvia che esalta la sua figura, abbinato a décolleté dello stesso colore.

Rania: un esempio di impegno sociale

Oltre alla sua immagine di regina e madre, Rania di Giordania è nota per il suo impegno in cause sociali significative. Con una carriera che spazia dalla moda alla diplomazia, ha saputo attirare l’attenzione internazionale su temi cruciali. Recentemente, ha parlato alle Nazioni Unite per sostenere le donne di Gaza, un gesto che dimostra la sua volontà di usare la sua piattaforma per promuovere la giustizia sociale.

La gioia della nonna

Essere nonna è stato un traguardo molto atteso per Rania. In un’intervista, ha dichiarato: “Il mio obiettivo è essere una nonna divertente. Abbiamo un detto in arabo che dice che nessuno ci è più caro dei nostri figli, se non i nostri nipoti.” Questo desiderio di costruire legami forti con i nipoti è evidente nei numerosi scatti che la ritraggono in momenti di gioia e affetto con le piccole Iman e Amina, testimoniando il suo ruolo affettuoso all’interno della famiglia.

La nascita delle nipotine ha portato un’immensa felicità nella vita di Rania, che ha condiviso sui social media: “Hai già un pezzo del mio cuore. La nostra famiglia non è mai stata più felice.” La regina, con la sua grazia e il suo carisma, continua a ispirare e a rafforzare i legami familiari, dimostrando che l’amore e la solidarietà sono valori che trascendono il tempo e lo spazio.