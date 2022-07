La chiaroveggente di origini balcaniche Baba Vanga ha previsto alcune delle disgrazie accadute nel corso dei decenni e, tra queste, vi sarebbe anche la siccità che ha colpito l’Europa.

Baba Vanga: la profezia

Oltre ad aver predetto l’attentato delle Torri Gemelle e altri fatti disastrosi accaduti nel corso degli anni, la chiaroveggente di origine bulgara Baba Vanga avrebbe previsto anche la siccità che, in questi mesi, sta mettendo in ginocchio l’intera Europa.

In Italia moltissime regioni sono state costrette a chiedere lo stato d’emergenza e in alcune città si sta razionando l’acqua, in attesa che il clima cambi e che, con l’arrivo dell’autunno, torni a piovere. La situazione è particolarmente drammatica per il settore agricolo, ma rischia di mettere in gravi condizioni anche l’economia del paese.

Chi era Baba Vanga

Baba Vanga è stata una sensitiva e chiaroveggente di origine bulgara nata nel 1911.

Nel corso della sua vita ha avuto moltissimi seguaci, convinti che lei fosse in grado di predire il futuro.

Baba Vanga sarebbe stata ipovedente e analfabeta, per cui molte delle profezie a lei attribuite sarebbero state messe per iscritto dai suoi seguaci. Molte delle profezie attribuite alla chiaroveggente bulgara sono in realtà state diffuse in rete e non esistono prove che sia stata effettivamente lei ad enunciarle.