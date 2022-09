Dopo che durante i solenni funerali della Regina Elisabetta aveva indossato la sua divisa militare, la principessa Anna è tornata a mostrarsi in pubblico vestita a lutto e con i pantaloni.

Il look della Principessa Anna

La Principessa Anna ha attirato l’attenzione su di sé durante la cerimonia funebre della Regina Elisabetta per aver indossato – come da volontà di sua madre – la sua divisa militare.

Come gli altri membri della famiglia Reale nelle ultime ore la principessa è tornata a svolgere i suoi impegni ufficiali e, durante un incontro i membri della Royal Navy (che ha ringraziato per la loro partecipazione ai funerali di Stato della monarca) ha sfoggiato un look total black con pantaloni neri che non è passato inosservato. In precedenza la Principessa Anna è stata quasi sempre vista in pubblico con abiti più femminili e con gonne lunghe fin sotto al finocchio, per questo in tanti hanno trovato alquanto insolita questa scelta legata ai pantaloni.

La Principessa Anna ha partecipato ai funerali dell’anziana madre insieme ai fratelli, il Re Carlo III, Andrea e Edoardo, e in tanti hanno apprezzato il decoro con cui la principessa ha sfilato insieme al resto della famiglia durante il corteo funebre a Londra.