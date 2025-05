Scopri come la polo a righe si trasforma in un capo versatile e chic per ogni occasione.

Un classico intramontabile

La polo a righe è un indumento che ha attraversato le epoche, rimanendo sempre attuale e desiderato. Originariamente concepita come divisa della Marina nel 1858, oggi è diventata un simbolo di eleganza casual e di stile effortless chic. Questo capo, con il suo design semplice ma accattivante, riesce a trasmettere un senso di freschezza e libertà, perfetto per la stagione primaverile e estiva. Le righe orizzontali, che richiamano il mare e la nautica, sono un richiamo alla spensieratezza e alla bellezza delle giornate soleggiate.

Come abbinare la polo a righe

Le possibilità di abbinamento della polo a righe sono praticamente infinite. Per un look casual-chic, prova a indossarla con un paio di pantaloni neri flare e delle eleganti slingback. Questo abbinamento è perfetto per una serata fuori, mentre per il giorno puoi optare per un look più rilassato con jeans e un bomber in pelle. La polo a righe si presta anche a combinazioni più audaci: prova a indossarla con una gonna a pieghe e stivali per un tocco femminile e sofisticato. Non dimenticare di aggiungere un capospalla di tendenza per completare il tuo outfit.

Il ritorno dello stile marinière

Lo stile marinière, con le sue radici nella moda nautica, sta vivendo un vero e proprio revival. Celebrità e influencer stanno riscoprendo la bellezza di questo look, portando la polo a righe al centro della scena. Gigi Hadid e Hailey Bieber sono solo alcune delle star che hanno abbracciato questa tendenza, dimostrando come la polo possa essere indossata in modi inaspettati e creativi. Che si tratti di un look sporty-chic con sneakers e gonnellina o di un outfit elegante con pantaloni sartoriali, la polo a righe è il capo ideale per esprimere la propria personalità e il proprio stile.