La Pennicanza: Fiorello Celebra Peppe Vessicchio con Emozione e Musica

La puntata di oggi de La Pennicanza, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, è stata segnata da un forte momento di commozione. Fiorello, visibilmente toccato, ha aperto la trasmissione con un tributo a Peppe Vessicchio, il maestro scomparso sabato 8 novembre all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale. Questo è il secondo amico che Fiorello perde in pochi giorni, dopo Giorgio Forattini.

Il giorno dei funerali di Vessicchio, Fiorello ha dedicato un momento speciale alla sua memoria, mostrando una clip commemorativa per celebrare la vita e la carriera dell’illustre musicista.

Con voce rotta dall’emozione, ha dichiarato: “Quante ne abbiamo fatte insieme…”, mentre le lacrime bagnavano gli occhi dei presenti.

Un ricordo speciale per un maestro

Durante questo tributo, Fiorello ha esortato il pubblico a non dimenticare l’importanza del lavoro di Vessicchio. “Ieri, l’intero mondo dello spettacolo si è unito in un omaggio”, ha sottolineato. “Il suo libro, Bravo, bravissimo, è una lettura imperdibile. Compratelo e portiamolo in cima alle classifiche!” Ha invitato i fan a valorizzare l’eredità artistica lasciata dal maestro.

Il ritorno dello show

Superato il momento di commozione, la puntata è tornata a regalare momenti di puro intrattenimento. Fiorello ha ripreso il suo consueto stile ironico, facendo battute sull’attualità. Negli scorsi giorni, Fiorello e Biggio avevano collaborato con Cesare Cremonini per un’esibizione che aveva infiammato il pubblico. Con un tono scherzoso, Fiorello ha commentato le performance del programma Ballando con le Stelle, lodando Francesca Fialdini per la sua partecipazione: “Ha vinto la puntata con una gamba sola!” ha esclamato, creando un clima di leggerezza e divertimento.

L’ironia di Fiorello sull’attualità

Fiorello non si è trattenuto dal lanciarsi in una serie di battute satiriche. Ha parlato di arresti avvenuti a Ostia, collegando la notizia in modo surreale alla figura della Fialdini. “La Roma ha battuto l’Udinese, e indovinate chi ha segnato? Sempre lei, Francesca Fialdini!” ha continuato, mantenendo alta l’attenzione del pubblico con il suo spirito giocoso.

Chiamata a sorpresa di Francesca Fialdini

Un momento divertente si è avuto quando Francesca Fialdini ha chiamato in diretta: “Stavo facendo una piroetta su un piede solo!” ha scherzato, riferendosi alla sua esperienza in trasmissione.

Ha condiviso anche le sue preoccupazioni riguardo alla sua condizione fisica, rivelando di dover sottoporsi a una risonanza per valutare il suo stato di salute.

Chiusura con satira politica e internazionale

La trasmissione si è conclusa con un’analisi satirica della politica italiana. Fiorello ha commentato una notizia riguardante Matteo Renzi, che ha recentemente partecipato a una maratona. “È stata faticosa”, ha detto Renzi, mentre Fiorello aggiungeva: “Al 19esimo chilometro gli è apparso Calenda!” I riferimenti all’attualità sono stati un modo per mantenere il tono leggero, anche affrontando temi più seri.

In un altro momento di satira, Fiorello ha fatto riferimento a Nicolas Sarkozy, recentemente uscito dal carcere, con un commento pungente sulla reazione di Carla Bruni, aggiungendo un ulteriore strato di comicità alla puntata. La Pennicanza si è confermata come un programma di intrattenimento che sa mescolare emozione e satira, continuando a divertire il pubblico con il suo stile unico.