La Notte dei Testi a Milano: anteprima social dei testi di Sanremo 2026

A Milano una première social ha svelato in anteprima i testi del Festival di Sanremo 2026: ospiti, partner come Prime Video e MARTINI e un numero speciale di TV Sorrisi e Canzoni con inserto staccabile

La Notte dei Testi a Milano

Milano ha ospitato La Notte dei Testi, la première promossa da TV Sorrisi e Canzoni. L’evento ha messo in luce la scrittura e il valore delle parole nella musica.

Alla serata hanno partecipato creator, influencer e operatori del settore. L’iniziativa ha presentato in anteprima i testi in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, offrendo esperienze sia in presenza sia sui social.

Un format sociale e coinvolgente

La serata, ospitata al Noise Cinemino di Milano, ha adottato un approccio social driven per valorizzare la relazione tra creator e contenuto. Più di cinquanta personalità dei settori entertainment, lifestyle e musica hanno partecipato all’evento, ricevendo materiali esclusivi e prendendo parte a giochi e momenti condivisi.

L’idea alla base prevedeva di trasformare l’anteprima dei testi in un evento esperienziale, con i partecipanti impegnati a diventare ambasciatori del progetto.

Le attività in sala sono state progettate per favorire condivisioni organiche e creare contenuti originali destinati ai canali digitali, incrementando la visibilità dell’iniziativa sia in presenza sia online.

Il gioco dei testi e la conduzione

Alla serata ha scandito i tempi un game show condotto da Jody Cecchetto insieme ad Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni. I creator sono stati divisi in tavoli e hanno sfidato la loro conoscenza associando spezzoni di testo agli artisti in gara.

La dinamica ha trasformato la scoperta dei brani in un momento ludico e competitivo. L’attività ha prodotto contenuti immediati per le piattaforme social e ha contribuito a consolidare il rapporto tra il magazine e la comunità digitale.

Partner, ospiti e iniziative brand

A questo filone si è aggiunta la presenza di partner di rilievo e iniziative a tema che hanno arricchito l'esperienza.

Prime Video ha aperto la serata con un videomessaggio di Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, protagonisti del film Love Me Love Me. Il collegamento ha messo in relazione il tema dell’amore del lungometraggio con le molteplici declinazioni sentimentali presenti nelle canzoni del Festival.

Gli ospiti hanno potuto personalizzare un backdrop dedicato al film con cuori magnetici. Inoltre hanno ricevuto in omaggio una bag contenente l’edizione speciale del libro da cui è tratto il film e cuffie a tema, elemento pensato per aumentare l’engagement e la riconoscibilità del brand durante la manifestazione.

Drink, dolci e ricordi della serata

Il corner bar offerto da MARTINI ha accompagnato l’aperitivo con una drink list dedicata allo Spritz. Sono state proposte varianti come MARTINI Bianco Spritz, MARTINI Bitter Spritz e una versione analcolica, MARTINI Vibrante. La chiusura dolce è stata curata dal talent di Zenzero, Lucake, che ha preparato una torta a tema. Lavoratti 1938, partner della manifestazione, ha offerto pezzi di cioccolato per un finale goloso. Gli omaggi e le degustazioni hanno contribuito alla riconoscibilità del brand durante la manifestazione.

Il momento clou: i testi in anteprima

Dopo gli omaggi e le degustazioni che hanno rafforzato la riconoscibilità del brand, allo scoccare della mezzanotte è stata consegnata ai creator presenti una copia speciale di TV Sorrisi e Canzoni. Si tratta di un numero con un inserto staccabile di 36 pagine, dotato di copertina dedicata, che raccoglie i complete testi delle canzoni in gara e le interviste agli artisti. L’iniziativa editoriale mira a valorizzare il ruolo delle parole nella musica e a offrire al pubblico uno strumento fisico da consultare, citare e conservare. L’uscita è stata pensata anche come elemento di engagement con i creator presenti, per amplificare la visibilità dei brani durante la manifestazione.

Videomessaggi e saluti dal Festival

A seguire, durante la serata sono stati trasmessi videomessaggi di personalità legate a Sanremo, tra cui Carlo conti e Laura Pausini, oltre a Nicola Savino. I contributi hanno omaggiato l’iniziativa e sottolineato l’importanza culturale dell’testo musicale come patrimonio creativo. Questi interventi hanno aggiunto valore istituzionale all’evento, collegando la première milanese al cuore del Festival e contribuendo ad amplificare la visibilità dei brani presenti alla manifestazione.

Partnership operative e diffusione editoriale

Per la realizzazione e la diffusione del progetto hanno collaborato attori dell'ecosistema editoriale e commerciale. Piemme, indicata come concessionaria esclusiva di TV Sorrisi e Canzoni, ha coordinato le attività di partnership e promozione. L'operazione editoriale ha incluso la pubblicazione di tre numeri speciali legati al Festival, con un'extra tiratura complessiva di 1,5 milioni di copie, secondo comunicazioni ufficiali del gruppo, per garantire ampia distribuzione e copertura nazionale.

La Notte dei Testi si è confermata un esperimento riuscito di crossmedialità, capace di integrare carta, eventi live e contenuti social per valorizzare la musica italiana e le parole che la raccontano. L’iniziativa ha generato contenuti originali, rafforzato i rapporti con partner strategici e fornito ai creator materiale esclusivo da veicolare alle rispettive community, anticipando l’attenzione sul Festival di Sanremo 2026. La distribuzione su una tiratura complessiva di 1,5 milioni di copie, secondo comunicazioni ufficiali del gruppo, ha garantito ampia copertura nazionale e ampliato la visibilità degli artisti coinvolti.