Un inizio di febbraio ricco di eventi

Febbraio è un mese cruciale per la moda, con eventi che si intrecciano e influenzano le tendenze del momento. Mentre l’attenzione di milioni di italiani è rivolta al Festival di Sanremo, che celebra la musica e la cultura italiana, il mondo della moda si prepara a brillare con la New York Fashion Week e la London Fashion Week. Questi eventi non solo presentano le nuove collezioni, ma diventano anche palcoscenici per le celebrità, che indossano capi che dettano legge nel settore.

Kendrick Lamar e il potere della moda

Durante il Super Bowl, Kendrick Lamar ha catturato l’attenzione indossando jeans a zampa d’elefante, un look che ha immediatamente scatenato un’ondata di ricerche online per il brand Celine. Questo episodio dimostra come la moda possa influenzare il pubblico in modo potente e immediato. La scelta di Lamar di indossare un capo di alta moda ha portato a un picco di interesse per il marchio, evidenziando l’importanza della visibilità e della connessione tra musica e moda. La domanda che molti si pongono ora è: le case di moda inizieranno a vestire le celebrità con capi acquistabili invece di creare look su misura?

Calvin Klein e la nuova visione di Veronica Leoni

Un altro momento significativo è rappresentato dal debutto di Veronica Leoni come direttrice creativa di Calvin Klein. La sua prima collezione è stata accolta con entusiasmo, grazie alla sua capacità di reinterpretare il concetto di sensualità attraverso tessuti tattili e forme fluide. Leoni ha saputo mantenere viva l’eredità del brand, proponendo capi che evocano una sensazione di attesa e desiderio. Questo approccio fresco e innovativo ha catturato l’attenzione di esperti e appassionati di moda, dimostrando che la tradizione può convivere con la modernità.

Il fascino delle boutique di lusso di seconda mano

In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità, le boutique di lusso di seconda mano stanno guadagnando popolarità. Un esempio è Les Merveilles de Babellou, situata nel mercato delle pulci di Saint-Ouen a Parigi, frequentata da celebrità come Zendaya e Rihanna. Questo negozio offre una selezione esclusiva di abbigliamento da sera delle grandi Maison francesi e una vasta collezione di Chanel vintage. La proprietaria, Isabelle Klein, ha condiviso la sua passione per la moda e l’importanza di dare nuova vita a capi iconici, dimostrando che il lusso può essere accessibile e sostenibile.