Scopri come la stilista Emily Adams Bode Aujla celebra la cultura di New Orleans con la sua nuova collezione.

Un evento imperdibile per gli amanti della moda

Il 7 febbraio, New Orleans diventerà il palcoscenico di un evento straordinario: il GQ Bowl 2025. Questo evento non è solo una sfilata di moda, ma un vero e proprio incontro tra sport e cultura. La stilista americana Emily Adams Bode Aujla presenterà la sua collezione Bode Rec., ispirata alle tradizioni storiche dell’abbigliamento sportivo e alla vivace cultura di New Orleans.

La collezione Bode Rec.: un omaggio al passato

La nuova collezione di Bode Aujla trae ispirazione dal passato calcistico di suo padre, che ha giocato a livello liceale e universitario. La stilista ha dichiarato: “C’è un filo conduttore con la storia del calcio, ma in gran parte, ciò che ci ha ispirato è stata l’idea della cultura delle parate, dei festival e delle feste popolari”. New Orleans, con la sua atmosfera festosa e le sue celebrazioni, rappresenta il contesto perfetto per questa presentazione.

Un brindisi all’unione tra sport e moda

Il GQ Bowl 2025 non è solo una sfilata, ma un brindisi all’unione globale tra sport e moda. Gli spettatori potranno assistere all’evento in diretta su GQ.com, con un livestream che inizierà alle 19 (ora locale) e proseguirà fino alle 6 del giorno seguente. Questo evento è un’opportunità unica per vedere come la moda può celebrare e reinterpretare l’eredità sportiva, rendendo omaggio a una cultura che è tanto vibrante quanto significativa.

Segui il GQ Bowl sui social media

Per chi non potrà essere presente, non c’è motivo di preoccuparsi. GQ offrirà aggiornamenti in tempo reale sui suoi canali social, tra cui Instagram, X, TikTok, Facebook e YouTube. Assicurati di seguirci per non perdere neanche un momento di questa celebrazione della moda e dello sport. Con sponsor come Samsung Galaxy, Lexus e Glenmorangie, il GQ Bowl promette di essere un evento indimenticabile.