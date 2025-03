Un legame sempre più forte tra Occidente e Oriente

Negli ultimi anni, l’interesse del pubblico occidentale nei confronti dei brand cinesi è cresciuto esponenzialmente. La Milano Fashion Week, uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo, ha visto la partecipazione di tre case di moda cinesi che stanno ridefinendo il concetto di Made in China. Questi brand non solo portano in passerella la loro estetica unica, ma anche una narrazione che sfida gli stereotipi tradizionali, dimostrando che la moda cinese è sinonimo di innovazione e creatività.

Hui: un omaggio alla cultura cinese

La collezione autunno-inverno 2025-2026 di Hui è un vero e proprio tributo alla cultura della Terra del Dragone. La direttrice creativa, Hui Zhouzhao, ha dedicato la sua collezione alla luce, simbolo di rinnovamento. I capi presentati in passerella sono caratterizzati da dettagli che richiamano l’epoca della dinastia Qing, con ricami a forma di nuvola e sole, simboli di potere imperiale. L’uso di organza semi-trasparente crea un gioco di luci e ombre, evocando la bellezza della natura.

Il qípáo, l’abito tradizionale cinese, è stato reinterpretato in chiave moderna, con tagli audaci e tessuti contemporanei come il pizzo. Questa reinterpretazione non solo celebra la tradizione, ma la rende accessibile e attraente per le donne moderne, sfidando le convenzioni di eleganza e femminilità.

Jarel Zhang: un viaggio nell’incertezza

Il designer Jarel Zhang, fondatore del suo brand nel 2019, ha presentato la collezione autunno-inverno 2025-2026 intitolata Misty Realm. Questa collezione invita a esplorare il silenzio e la bellezza dell’intangibile, utilizzando tessuti leggeri come l’organza e la lana. Le silhouette stratificate e i colori sfumati creano un’atmosfera di mistero e introspezione.

Con tagli asimmetrici e stampe distorte, Jarel Zhang riesce a catturare l’essenza della modernità, rendendo la sua collezione fortemente attuale e cosmopolita. La sua visione stilistica, pur mantenendo un legame con le radici cinesi, si distingue per un approccio più occidentale, rendendo i suoi capi accessibili a un pubblico globale.

Sarawong: un’interpretazione filosofica della moda

La collezione Sarawong autunno-inverno 2025-2026, intitolata All Within the Radius, trae ispirazione dalle increspature dell’acqua, simbolo di introspezione e trasformazione. I tessuti impalpabili e i ricami preziosi, come quelli che rappresentano l’albero di Bodhi, conferiscono un significato profondo a ogni capo. La collezione si propone come uno specchio del continuo divenire, unendo passato, presente e futuro.

La presenza di gioielli come la mala, utilizzata nelle pratiche meditative, aggiunge una dimensione spirituale agli abiti, rendendo ogni pezzo non solo un elemento di moda, ma anche un simbolo di ricerca interiore.