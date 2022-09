La migliore air jordan 1 da indossare per le donne

Osservando i colori sgargianti delle sneakers vendute online o nei negozi tradizionali appare sorprendente ricordare come, agli inizi degli anni ’80, erano solo le scarpe da running, o destinate alle ginnaste acrobatiche, a proporre tonalità vivaci. Un contributo fondamentale al diffondersi del colore nelle scarpe sportive è da assegnare alle Air Jordan 1, primo modello firmato dall’asso della NBA Michael Jordan. Le Air Jordan, giunte sul mercato nella primavera del 1985 erano caratterizzate, oltre che dai colori vivaci, dal logo “Wings”, che vedeva come protagonista un pallone da basket dotato di ali. Sono stati sufficienti due anni, alle nuove sneakers, per entrare nell’immaginario collettivo, arricchendo il guardaroba sia maschile che femminile. E le Air Jordan 1 da donna continuano a conquistare le nuove generazioni.

Una sneaker di tendenza nell’ampio panorama delle sneakers

Le Air Jordan 1 godono ancora oggi, a distanza di più di 35 anni, di uno stile unico frutto del sapiente abbinamentod i colori, pelle, collar alto (ma senza esagerare) e altri piccoli dettagli volti a renderle inimitabili.

Le Air Jordan 1 sono sneakers sorprendenti come morbidezza, sia esterna che a livello di imbottitura. E questo significa, per qualsiasi donna ami mostrarsi attiva, avere a disposizione scarpe sportive in grado di completare al meglio un outfit. Proprio la morbidezza delle Air Jordan 1 le rende la scelta ideale per chi è in cerca di una sneaker da indossare lungo l’arco della giornata. Il piede viene avvolto senza sentirsi “costretto” dalla forma della scarpa; ogni passo sarà un piacere. Se per la tomaia Nike ha adottato pelle di qualità, il piede non ha problemi nel mantenersi fresco anche dopo ore. Il cuscinetto ammortizzatore posto sotto al tallone, dal canto suo, garantisce protezione ai piedi da possibili colpi o urti. Anche chi possiede una pianta del piede piuttosto larga non rimarrà delusa dal comfort offerto.

Sneakers alla moda? Ecco le Air Jordan 1 Zoom Rage Green

Tra i numerosi modelli di air jordan 1 per le donne proposti nel corso degli anni è possibile ricordare le Air Jordan 1 Zoom Rage Green, rilasciate nel 2020 e dotate di una parte in suede (che si estende alla punta perforata al pannello centrale) di colore verde luminoso. A contrassegnare l’avampiede sono delle sovrapposizioni in pelle nera, presenti anche su occhielli, colletto e tallone. A spiccare, nel pannello centrale, è uno “Swoosh” color argento metallizzato, reso ancora più evidente dalle cuciture verdi a contrasto. Le “Wings”, invece, appaiono sul colletto. L’ammortizzazione Zoom Air, in questa versione, si trova incorporata nella suola; una scelta che ha come obiettivo quello di assicurare a chiunque calzi la scarpa un ampio supporto nella camminata.

J1 Heritage e altri versioni accattivanti delle Air Jordan 1

Una altro modello ad aver raccolto pareri favorevoli tra il pubblico femminile risponde al nome di Heritage. L’idea di Nike, per quanto riguarda le colorazioni, era di offrire una scarpa che apparisse particolarmente “fresca”; da qui è nata l’idea di puntare sul “rovesciamento” dei colori della versione originale. Ecco allora il bianco dominare la parte centrale e la suola, e il rosso fare mostra di sé in punta, tallone, swoosh e collar. Ma Nike è costantemente alla ricerca di nuove idee per sorprendere il proprio affezionato pubblico. Dalle Mid Light Smoke Grey Anthracite alle Mid Triple White, passando per le Air Jordan 1 Low Tie-Dye e le Air Jordan 1 Low Lemonade, il marchio continua a confermare, anno dopo anno, la propria leadership nella produzione di scarpe concepite per lo sport e la vita di tutti i giorni.

A ogni donna il proprio stile con le sneakers Nike ai piedi

Non c’è dubbio che le Air Jordan 1 siano a tutti gli effetti un evergreen e, in quanto tali, adattabili a molteplici outfit. E Nike lo sa perfettamente: se le originali erano rosse e nere, completate da una suola di gomma bianca, in seguito sono arrivati modelli senza tempo, dalle molteplici tonalità e dai contrasti sempre più originali. Per un look easy è possibile indossarle assieme a leggins in pelle e maglia oversize. Via libera anche a maglia chiara, Air Jordan 1 bicolor e pantaloni neri.