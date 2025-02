La maternità oltre i 50 anni: la storia di Ramona Badescu

Un sogno che diventa realtà

La storia di Ramona Badescu è un esempio di come la maternità possa arrivare anche in età avanzata. A 51 anni, l’attrice e showgirl rumena ha realizzato il suo sogno di diventare madre, accogliendo il piccolo Ignazio, oggi di 5 anni. In un’intervista a La Volta Buona su Rai1, Ramona ha condiviso la sua esperienza, sottolineando l’importanza di prendere decisioni consapevoli riguardo alla fertilità.

Il consiglio di congelare gli ovuli

“Consiglio di congelare gli ovuli”, afferma con determinazione. Questa pratica, sebbene possa comportare dei costi, è vista da Ramona come un investimento per il futuro. La sua storia è un invito per le giovani donne a considerare questa opzione, per non perdere l’opportunità di diventare madri quando si sentono pronte. “I figli non hanno prezzo”, aggiunge, evidenziando l’importanza di pianificare la propria vita familiare.

La gioia e le sfide della maternità

Essere madre, per Ramona, è stato un viaggio emozionante e impegnativo. “Fare la mamma è il ruolo più difficile che io abbia mai ‘interpretato’”, confida, esprimendo la sua gratitudine per il supporto del marito Narcis Godeanu. La coppia ha affrontato insieme le sfide della genitorialità, vivendo momenti di gioia e difficoltà. “Quei nove mesi di gravidanza sono stati i più belli della mia vita”, racconta, riflettendo su un periodo che ha cambiato radicalmente la sua esistenza.

Un messaggio di speranza per le donne

Ramona non si limita a raccontare la sua storia personale; desidera anche ispirare altre donne. “Il miracolo avviene una volta sola”, dice, sottolineando l’unicità dell’esperienza della maternità. Il suo messaggio è chiaro: ogni donna ha il diritto di sognare e realizzare il proprio desiderio di maternità, indipendentemente dall’età. La sua esperienza dimostra che, con la giusta preparazione e il supporto, è possibile affrontare la maternità anche in età avanzata.