Secondo indiscrezioni potrebbero esserci presto novità nel panorama Mediaset che interesseranno soprattutto tre delle “primedonne” più famose della rete, ossia Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Elisabetta Gregoraci.

Battiti Live: dalla Gregoraci alla Marcuzzi

Secondo i rumor in circolazione Mediaset starebbe pensando di sostituire Elisabetta Gregoraci alla conduzione di Battiti Live con Alessia Marcuzzi che, nel frattempo, nei mesi scorsi ha definitivamente annunciato il suo addio all’emittente tv.

Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti si chiedono come potrebbe prendere la notizia l’ex moglie di Flavio Briatore che, già in passato, si è dimostrata piuttosto “possessiva” verso i suoi ingaggi di lavoro.

Belen a Le Iene

Sempre secondo i rumor in circolazione, Battiti Live potrebbe non essere l’unico programma Mediaset a subìre importanti cambiamenti. Sembra infatti che Pier Silvio Berlusconi abbia pensato di far condurre Le Iene a Belen Rodriguez dopo il clamoroso addio di Alessia Marcuzzi al programma e all’intera rete.

Sarà vero? Al momento sulla questione non vi sono conferme.

Alessia Marcuzzi: l’addio a Mediaset

A giugno 2021, dopo 25 anni d’onorata carriera, Alessia Marcuzzi ha annunciato la fine della sua carriera in Mediaset e sui social ha annunciato personalmente l’addio alla rete che l’ha resa famosa scrivendo: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’.

E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.

In tanti tra i suoi fan speravano di vederla di nuovo in tv ma al momento sembra che la conduttrice sia impegnata in tutt’altro.