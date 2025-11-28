La manicure di Selena Gomez che sta conquistando il web

La manicure di Selena Gomez attira l'attenzione grazie al suo design unico e affascinante, diventando un vero e proprio trend nel mondo della bellezza.

Selena Gomez, celebre attrice e cantante, continua a sorprendere i suoi fan con scelte audaci nel mondo della bellezza. Conosciuta per il suo impegno nel settore cosmetico con il marchio Rare Beauty, la Gomez ha recentemente mostrato una nuova manicure che ha suscitato interesse sui social media. Questa creazione, realizzata dal suo fidato manicurista Tom Bachik, rappresenta un capolavoro che mescola eleganza e originalità.

Un design unico e smagliante

La manicure che ha attirato l’attenzione di molti è stata descritta come una manicure iconica ispirata a Romeo e Giulietta.

Ogni unghia presenta un design diverso, creando un insieme affascinante di colori e dettagli. La scelta di tonalità e decorazioni è stata concepita per riflettere un’eleganza romantica e senza tempo, attirando gli sguardi di chi la osserva.

Dettagli della manicure

Il pollice è caratterizzato da un rosso profondo e lucido, arricchito da un ornato charm dorato. L’indice si presenta con un bianco brillante, impreziosito da una piccola pietra verde al centro.

Il dito medio sfoggia una base color blush con un delicato motivo floreale, abbellito da un cristallo rubino. Tuttavia, è il dito anulare a rubare la scena, completamente ricoperto di perle e gemme multicolori, su una base lattiginosa. Infine, il mignolo completa l’insieme con una finitura glitter magenta, legando tutti i colori in un’armonia visiva straordinaria.

Il tocco di Tom Bachik

Nonostante Bachik non abbia rivelato tutti i passaggi specifici utilizzati per creare questa manicure, ha condiviso alcuni dei materiali e strumenti utilizzati.

Tra questi, spiccano marchi come Tweezerman per la preparazione, Apres Nail per le estensioni e la vernice, insieme alla sua linea di prodotti Tom Bachik e cristalli Swarovski per gli accenti. La cura delle mani e delle cuticole è stata probabilmente effettuata con prodotti di alta gamma come La Mer e Chanel.

Come replicare il look

Per chi desidera provare a riprodurre questa manicure senza affrontare il costo di una seduta professionale, esistono opzioni più accessibili, come le unghie finte.

Queste possono rappresentare una soluzione rapida e conveniente per ottenere un look simile a quello di Selena senza rinunciare al glamour.

Rare Beauty e l’innovazione nel beauty

Oltre alla sua sorprendente manicure, Selena Gomez sta preparando il lancio di un nuovo prodotto per il suo marchio Rare Beauty. Un post recente su Instagram ha suscitato grande curiosità, rivelando un’ambientazione da giardino incantevole, perfetta per la nuova linea di prodotti. I fan sono stati rapiti dalla bellezza dei fiori e del verde, accogliendo con entusiasmo le novità.

Un lancio atteso

Il post ha generato un’ondata di entusiasmo tra i fan, che si sono affrettati a commentare e a esprimere la loro curiosità riguardo al nuovo prodotto. Le domande sulla disponibilità e il prezzo si sono moltiplicate, mentre alcuni utenti hanno paragonato la nuova offerta a lanci precedenti, dimostrando quanto sia forte il legame tra la Gomez e i suoi seguaci. Con l’avvicinarsi delle festività, questo lancio si prospetta come uno dei più attesi nel panorama della bellezza.