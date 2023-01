La legge di Lidia Poët: cast della serie Netflix

Un appuntamento per gli amanti delle storie vere tutte all’italiana da non perdere di vista: parliamo dell’uscita della nuova serie Netflix La legge di Lidia Poët. La data da non mancare è quella del 15 febbraio, giorno in cui la piattaforma di streaming divulgherà i primi sei episodi che compongono la prima stagione.

La legge di Lidia Poët: il ruolo di Matilda De Angelis nella serie Netflix

La storia si ispira a quella dell’omonima donna realmente esistita e passata alla storia in qualità di primo avvocato donna del nostro paese. Siamo infatti nella Torino di fine ‘800 e seguiamo le vicende di Lidia Poët che si scontra con la società del suo tempo: la Corte d’Appello di Torino ha infatti dichiarato illegittima la sua iscrizione all’albo degli avvocati, partendo dal presupposto che si tratta di una professione di appannaggio maschile.

Questo, però, è chiaramente solo l’inizio…

Da un’idea di Guido Iuculano e Davide Orsini, la serie è prodotta per Netflix da Matteo Rovere, e vedere Matilda De Angelis nei panni della protagonista. Un ruolo di donna forte e determinata, quindi, per la giovane attrice che proprio oggi, 23 gennaio, ha condiviso sul suo profilo Instagram il trailer ufficiale della serie. “Ci vediamo il 15 febbraio su Netflix” ha scritto, dando appuntamento al suo nutrito pubblico (composto, solo su Instagram, da 673mila followers!)

Ma scopriamo chi le farà compagnia in questa nuova avventura con La legge di Lidia Poët.

La legge di Lidia Poët: cast completo della serie

Accanto all’amatissima Matilda De Angelis, troveremo anche Eduardo Scarpetta: il giovane attore napoletano ha debuttato nel 2018 con Capri-Revolution e subito dopo ha lavorato nella serie L’amica geniale. Lo abbiamo visto poi nel film La tristezza ha il sonno leggero e in Le fate ignoranti – La serie, diretta da Ferzan Özpetek nel 2022.

In La legge di Lidia Poët interpreterà Jacopo Barberis, un giornalista un po’ misterioso, che aiuterà la protagonista a barcamenarsi nei meandri più oscuri della società torinese dell’epoca. Che possa costituire anche un interesse amoroso di Lidia?

Nel cast troviamo Pier Luigi Pasino nel ruolo di Enrico. Si tratterà del fratello di Lidia. Quest’ultima, mentre si prepara a fare ricorso dopo la sentenza, lavorerà presso lo studio legale di suo fratello. Abbiamo visto Pier Luigi Pasino anche in Lovely Boy, Christ the Lord: Out of Egypt e nel film E noi come stronzi rimanemmo a guardare.

Completano poi il cast di La legge di Lidia Poët Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill. La prima vestirà i panni di di Teresa Barberis, moglie di Enrico e di conseguenza cognata di Lidia (l’abbiamo in precedenza vista in 18 regali, Se mi lasci ti sposo, Doc – Nelle tue mani). La seconda sarà invece Marianna Poët, figlia di Enrico e Teresa e quindi nipote di Lidia (e l’abbiamo vista all’opera in precedenza con la fiction Rai Brennero ma che sembra qui alle prese con il suo primo ruolo importante). Infine, Dario Aita sarà Andrea Caracciolo (abbiamo già visto l’attore in Questo nostro amore, L’Allieva, Noi e Prima che la notte).