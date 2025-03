Un legame indissolubile

Amanda Sandrelli, attrice di talento e figlia d’arte, si trova a fare i conti con la dolorosa perdita del fratello Giovanni, scomparso a soli 60 anni a causa di un infarto. La notizia ha colpito non solo la famiglia, ma anche il mondo dello spettacolo, che piange un uomo di grande valore. Amanda, nel condividere il suo dolore, ha rivelato al Corriere della Sera quanto fosse profondo il loro legame, un rapporto che ha segnato la sua infanzia e la sua vita.

Ricordi d’infanzia

“Eravamo felici, a maggio avremmo passato qualche giorno insieme”, ha dichiarato Amanda, ricordando i momenti trascorsi con Giovanni. Cresciuti insieme, i due fratelli hanno condiviso esperienze indimenticabili, dormendo in letti a castello e vivendo una connessione unica. “Quando sei così legato a qualcuno negli anni della crescita, ne conosci a fondo il cuore”, ha aggiunto, sottolineando la complementarità dei loro caratteri: lei vivace e aperta, lui timido e geniale.

Un uomo di talento e generosità

Amanda ha descritto Giovanni come una persona buona e generosa, dotata di talenti straordinari che, secondo lei, non ha mai ricevuto il giusto riconoscimento. “Era la persona più buona e generosa che abbia mai conosciuto”, ha affermato, evidenziando come la sua presenza fosse una sicurezza nella sua vita. La loro ultima promessa di incontrarsi a maggio, quando Amanda sarebbe stata a Milano per lavoro, rende ancora più straziante la sua scomparsa. “Se lo meritava tutto”, ha concluso, esprimendo gratitudine per l’affetto dimostrato da chi gli voleva bene.