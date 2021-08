Dal 20 agosto è disponibile su Netflix una nuova serie televisiva intitolata: La Direttrice. La serie tv è diretta da Gray Longino e scritta da Amanda Peet e Annie Julia Wymanla ed è incentrata sulla vita di Ji-Yoon Kim, direttrice del Dipartimento di Lingue e letteratura straniere della Pembroke University, una delle più prestigiose università del paese.

Le puntante si sviluppano lungo la vita professionale e privata della direttrice. Ji-Yoon Kim è la prima donna non bianca ad essere alla guida del complesso universitario e questo sarà oggetto in diversi situazioni di battaglie contro i pregiudizi e le difficoltà all’interno di un ambiente fino a quel momento gestito da uomini.

La Direttrice: il cast della serie tv

La protagonista Ji-Yoon Kim è interpretata da Sandra Oh. L’attrice americana ha riscontrato un importante successo televisivo per aver interpretato Cristina Yang in Grey’s Anatomy e per aver interpretato di Eve Polastri nella serie Killing Eve.

Accanto a Sandra Oh ci sono volti più o meno conosciuti. Jay Duplass interpreta Bill Dobson, un professore della Pembroke University rimasto da poco vedovo ed è conosciuto per la partecipazione a The Mindy Project e Transparent. Holland Taylor interpreta invece Joan Hambling, una professoressa non particolarmente apprezzato all’interno dell’Università. Volto conosciuto per la partecipazione in “Due uomini e mezzo” e per le sette candidature all’Emmy Awards.

In “La Direttrice” Bob Balaban veste i panni di Elliot Rentz uno dei professori più pagati, mentre Paul Larson il rettore della Pembroke University è interpretato da David Morse.

Concludono l’elenco Nana Mensah e Everly Carganilla. Quest’ultima interpreta Ju-Hee “Ju Ju” Kim, la figlia adottiva della protagonista Ji-Yoon Kim, mentre Nana Mensah veste i panni di una affascinante professoressa di origine afroamerica chiamata Yazmin McKay.

La direttrice: la trama

Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) è un insegnante di letteratura inglese ed è stata chiamata dal rettore della Pembroke University, Paul Larson (David Morse), per modernizzare l’istruzione diventando direttrice della facoltà di Lingue e Letteratura Straniera. La struttura della scuola è ancora poco modernizzata e per questo che gli studenti stanno iniziando a preferire altre Università alla Prembrole.

Kim è la prima donna non bianca a ricoprire questo ruolo. La protagonista dovrà affrontare una serie di difficoltà e spiacevoli episodi che si verificheranno nell’università come l’alto tasso di invecchiamento dei professori, il drastico calo degli iscritti ai corsi e la stato depressivo del professore e amico di Ji-Yoon Kim, Bill Dobson (Jay Duplass). A causa di tutti questi problemi che Ji-Yoon Kin dovrà affrontare in ambito lavorativo metterà a dura prova anche il rapporto con la figlia adottiva Ju-Ju.

Inoltre la neo direttrice dovrà fare i conti con il passato. Infatti si troverà ad aiutare il suo collega, nonché ex fidanzato Bill Dobson rimasto vedovo da poco e lasciato solo anche dalla figlia che per lavoro si è trasferita. Ma non è tutto perché Ji dovrà confrontarsi anche con i pregiudizi all’interno dell’ambiente universitario per il colore della pelle. Riuscirà nella sua opera?