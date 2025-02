Un Festival ricco di emozioni

Il Festival di Sanremo è da sempre un palcoscenico ambito per gli artisti italiani, ma per i Modà, l’edizione del 2025 si è rivelata particolarmente complessa. La band, guidata dal carismatico Kekko Silvestre, ha dovuto affrontare non solo la pressione della competizione, ma anche un infortunio che ha messo a dura prova le loro performance. La settimana del festival è stata caratterizzata da alti e bassi, con il pubblico che ha assistito a un Kekko visibilmente provato sul palco dell’Ariston.

Le aspettative e la realtà

Con undici album all’attivo e un nuovo tour in programma, i Modà si sono presentati a Sanremo con grandi aspettative. Tuttavia, il risultato finale, un deludente 22º posto, ha lasciato un segno profondo nel cuore della band. “È stata una settimana durissima, forse la più dura della carriera”, ha dichiarato Kekko, esprimendo la sua amarezza per il trattamento ricevuto dalla stampa e dalle giurie. La frustrazione è palpabile, soprattutto considerando che il televoto li aveva collocati in una posizione migliore rispetto alle giurie, evidenziando un divario tra il giudizio del pubblico e quello degli esperti.

Il peso della critica

Le parole di Kekko su Instagram hanno rivelato un sentimento di umiliazione nei confronti del trattamento riservato ai Modà. “Non accetto di farmi umiliare davanti al nostro pubblico”, ha scritto, sottolineando come la sconfitta in gara fosse accettabile, ma non il disprezzo percepito. La band ha dovuto affrontare critiche dure, con posizioni basse nelle votazioni delle giurie, che hanno messo in discussione il valore del loro brano. Questo ha portato Kekko a riflettere su come la musica e l’arte possano essere influenzate da fattori esterni, creando un clima di tensione e delusione.

Un futuro da costruire

Nonostante le difficoltà, i Modà non si arrendono. Con un tour in partenza e un pubblico fedele che li sostiene, la band è determinata a superare questo momento difficile. La resilienza di Kekko e dei suoi compagni è un esempio di come, anche di fronte alle avversità, la passione per la musica possa prevalere. I fan possono aspettarsi nuove emozioni e, chissà, un ritorno trionfale nei prossimi festival. La storia dei Modà continua, e il loro viaggio musicale è ben lungi dall’essere concluso.