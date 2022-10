Rae Nemetsky, insieme al marito, ha deciso di avere anche altre relazioni con altri uomini per rendere il rapporto più felice e pepato.

Rae Nemetsky è molto famosa nel mondo dei social per aver fatto una confessione che è stata oggetto di moltissime critiche. Il video pubblicato sul suo account social è diventato virale nel giro di pochissimo tempo. Sentiamo cosa ha detto la titktoker e la sua confessione ai follower che la seguono.

Rae Nemetsky la confessione

È diventata molto famosa e popolare su Tiktok, anche se le sue confessioni, rilasciate l’anno scorso, hanno fatto alquanto discutere e storcere il naso a qualcuno. All’età di 22 anni si definisce una “moglie calda”. Nonostante sia sposata, ha confessato di andare a letto anche con altri uomini e il marito sarebbe a favore di questa relazione condivisa anche con altri.

Secondo Rae Nemetsky, la situazione che sta vivendo è considerata un tabù di cui molti si vergognano a parlare.

Lei, però, non ha esitato neanche un attimo di condividere con il suo pubblico e follower, questo nuovo aspetto della sua situazione familiare e del menage che lei vive insieme ad altri uomini.

In base a quanto racconta la tiktoker, non solo il marito sarebbe a favore di questa situazione, ma l’avrebbe anche spinta ad avere rapporti sessuali con altri uomini al di fuori della relazione coniugale. Sembra che il marito, per quasi un anno, le abbia fatto questa richiesta alla quale lei si è sempre opposta, ma poi ha accettato.

Da quel momento, Rae Nemetsky ha condiviso i momenti intimi e le relazioni sessuali anche con altri uomini con il bene placito del marito che si è detto soddisfatto e contento di questa situazione. Il marito, ha però posto una clausola: i rapporti occasionali avrebbero dovuto rimanere tali, quindi senza frequentazione o rapporto di altro tipo.

Rae Nemetsky: le sue parole

Sul suo account di TikTok ha spiegato la situazione e la richiesta del marito con le seguenti parole: “In genere questo di stile di vita non è scelto dalla donna, ma dall’uomo. È un tipo di fantasia più tipico degli uomini”.

Il marito è felice di questa decisione dal momento che è sempre Rae Nemetsky a decidere chi incontrare e frequentare. Confessa che il marito non le farebbe fare nulla che lei non volesse e ha cominciato a farlo soltanto nel momento in cui si è sentita pronta perché così avrebbe reso felice il marito.

Inutile dire che le parole della tiktoker hanno scatenato tantissime polemiche e critiche sui social dando vita a un vero e proprio dibattito. Secondo molti utenti, lei tradirebbe il marito, sebbene vi sia il suo consenso. A queste critiche e parole, Rae Nemetsky risponde in questo modo: “Se c’è il consenso del marito non è tradimento. Non è molto diverso da quando ero single. La grande differenza è che alla fine torno a casa dal mio compagno che è felice di quello che faccio”.

Secondo Rae Nemetsky, il marito è il compagno migliore che potesse avere al suo fianco. Ciò che lei fa, quindi andare con altri uomini, anche se sposata, non influisce minimamente sul rapporto di coppia. Possono anche farne a meno, ma è una cosa divertente che sicuramente dà un tocco di pepe al rapporto e che si divertono molto a fare.

Il loro stile di vita li ha resi molto più uniti e forti come coppia. Racconta di avere contatti con gli uomini tramite le app di incontri come Tinder.

La reazione della famiglia

I parenti, la famiglia, tutti quanti conoscono della scelta particolare fatta da Rae Nemetsky e dal marito, ma la appoggiano, anzi, la seguono anche sul suo account. Afferma che la sua famiglia, pur consapevole di questa loro situazione, non l’ha mai giudicata e l’accettano.

Con gli uomini con cui ha relazioni sessuali non ha più contatti ed è alla continua ricerca di gente nuova. Il suo cuore appartiene soltanto al marito con cui vive una relazione di coppia aperta.