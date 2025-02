Un viaggio tra moda e motori

La Milano Fashion Week si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: la presentazione della nuova collezione di Anton Giulio Grande, intitolata AGG on the road. Questo stilista calabrese, che celebra venticinque anni di carriera nell’haute couture, ha deciso di fondere il suo amore per la moda con la passione per i motori, dando vita a una collezione che racconta la storia di una donna rock, audace e anticonformista.

Look che raccontano una storia

La sfilata, in programma per martedì 25 febbraio presso Fiera Milano Rho, metterà in mostra 38 look, di cui 24 dedicati al pubblico femminile e 14 a quello maschile. Ogni outfit è caratterizzato da sofisticate lavorazioni e materiali di alta qualità, come pelle, pelliccia e piume, che evocano un mood moderno e accattivante. Tra i capi più iconici della collezione, spicca una mantella bianca bordata di pelliccia, interamente ricamata con cristalli e paillettes, simbolo di eleganza e audacia.

Un connubio di eleganza e adrenalina

La collezione non si limita a vestire, ma racconta una vera e propria filosofia di vita. Anton Giulio Grande ha dichiarato: “Per questa nuova collezione mi sono lasciato suggestionare dal mondo dei motori, poiché lo spirito rock e trasgressivo che aleggia sulle due ruote si amalgama con l’audacia e la sensualità delle mie creazioni”. In passerella, il rombo dei motori delle moto da cross Honda 250cc, originali degli anni ’86-’87, accompagnerà i look, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Un designer amato dalle celebrità

Anton Giulio Grande è noto per la sua capacità di creare capi unici, amati dalle star di tutto il mondo. La sua collaborazione con Italiana Accessori srl per la decorazione dei capispalla in pelle e le personalizzazioni in strass e paillettes dimostra ancora una volta la sua attenzione ai dettagli e la sua voglia di innovare. Attualmente, Grande ricopre anche la carica di Presidente della Calabria Film Commission, un ruolo che gli consente di promuovere la cultura e la creatività della sua regione.