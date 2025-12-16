La cena indimenticabile al ristorante di Giorgio Locatelli a Londra: un’esperienza gastronomica unica

Un'esperienza culinaria indimenticabile da Giorgio Locatelli a Londra: piatti gourmet e un'atmosfera esclusiva. Scopri i sapori autentici della cucina italiana, tra creazioni raffinate e un servizio impeccabile. Un viaggio gastronomico che delizia i sensi e celebra l'arte culinaria.

Recentemente, lo chef Giorgio Locatelli ha aperto un nuovo ristorante all’interno della prestigiosa National Gallery di Londra, attirando l’attenzione degli amanti della buona cucina. Tra i visitatori, anche Francesco Zini, un influencer gastronomico molto popolare su YouTube, ha deciso di documentare la sua esperienza culinaria in questo locale di alta classe. La sua recensione, ampiamente discussa, offre un’analisi dettagliata di ciò che si può trovare nel ristorante e del costo finale della cena.

Un ambiente esclusivo

Il ristorante di Locatelli si distingue per la sua atmosfera elegante. Con una capacità di circa cento posti a sedere, il locale è caratterizzato da spazi luminosi e ben arredati. Fin dall’ingresso, si percepisce un’aria di raffinatezza che si abbina perfettamente alla reputazione di Locatelli, noto anche per il suo ruolo di giudice nel programma televisivo MasterChef.

Un menù accurato e sorprendente

Un aspetto che ha colpito Zini è stata la scelta di includere le calorie accanto a ciascun piatto nel menù, una decisione piuttosto insolita per un ristorante di alta fascia.

Questa trasparenza potrebbe riflettere una crescente attenzione alla salute e al benessere, anche in contesti gastronomici di prestigio. Nonostante la presenza di un menù natalizio, Zini ha optato per piatti disponibili durante tutto l’anno, in modo da fornire una recensione utile anche al di fuori delle festività.

La selezione dei piatti

Per iniziare la cena, Zini ha scelto un antipasto di trota in carpione, dal costo di 17 sterline (circa 19,39 euro).

Questo piatto è stato presentato con una maionese al rafano, limone bruciato e verdure, dimostrando un’attenzione particolare ai dettagli. Tuttavia, il primo piatto, composto da pappardelle al ragù bianco di vitello e tartufo, ha ricevuto un giudizio più neutro: sebbene ben preparato, non ha lasciato un’impronta memorabile nella mente dello youtuber.

Il piatto forte e il dolce finale

Il momento clou della cena è stato il secondo piatto: una rib-eye steak servita con purè di sedano rapa, cavolo riccio e fondo di cottura.

Questo piatto ha soddisfatto pienamente le aspettative di Zini, che ha apprezzato la combinazione di sapori e la qualità della carne. Per chiudere la serata in dolcezza, ha ordinato una mattonella di tiramisù, un dessert classico che non poteva mancare in un ristorante di questo calibro.

Il costo dell’esperienza

Alla fine della serata, il conto è risultato di 123 sterline, corrispondenti a circa 141 euro. Zini ha riflettuto sull’esperienza, dichiarando: “Ho mangiato bene e la location è splendida, ma il prezzo è elevato. Non sono sicuro di voler tornare.” Questa affermazione mette in evidenza una considerazione comune tra i clienti dei ristoranti di alta fascia: la qualità deve giustificare il costo.

La cena da Giorgio Locatelli è un viaggio culinario che promette piatti di alta qualità e un servizio impeccabile, ma a un prezzo che non è alla portata di tutti. La recensione di Francesco Zini offre uno spaccato interessante di ciò che ci si può aspettare in questo nuovo locale londinese. Un’esperienza da provare almeno una volta nella vita per gli appassionati di gastronomia.