La produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di prendere provvedimenti contro i Tiburon all’Isola dei Famosi.

Provvedimento contro i Tiburon

All’Isola dei Famosi 2022 la produzione ha deciso di prendere un provvedimento contro i Tiburon per aver infranto il regolamento (e ha deciso di privarli del fuoco per 24 ore).

A Playa Accopiada, i Tiburon e i Cucaracha, non possono parlarsi fino al rintocco successivo del suono di campana non possono parlarsi, ma, durante la notte, Estefania Bernal si è avvicinata a Guendalina Tavassi, del gruppo dei Cucaracha. “Mi sono avvicinata e c’era Guenda, ma non è che abbiamo parlato”, ha precisato Estefania Bernal. Quando il gruppo dei Tiburon ha letto la notizia del provvedimento si è scagliato contro Estefania Bernal, che si sarebbe messa a ridere.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

I provvedimenti disciplinari

Nei giorni scorsi all’Isola dei Famosi sono stati presi provvedimenti anche contro Silvano Michetti, che è stato squalificato a poche ore dal suo ingresso all’Isola dei Famosi per una bestemmia. Mediaset ha emesso un comunicato con cui ha annunciato la decisione di squalificare il concorrente e ha chiesto scusa al pubblico televisivo. Mentre si vocifera che Silvano Michetti sia rientrato in Italia, il fratello Ivano ha preso le sue difese affermando: “L’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio’.

L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia“, ha sentenziato. Al momento non è dato sapere se la vicenda avrà un seguito e se i due adotteranno contromisure contro la decisione del programma.