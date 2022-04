Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 29 aprile c’è stato un nuovo confronto tra il naufrago Roger e l’ex fidanzata Beatriz. Quest’ultima che è giunta appositamente in Honduras per potersi interfacciare di persona con l’ex compagno, ha scritto una lettera dai toni molto duri nella quale ha affermato senza troppi giri di parole che tra loro due è finita: “io non ti riconosco più”, ha dichiarato con un velo di amarezza.

L’ex fidanzata di Roger Beatriz scrive una lunga lettera

Queste sono le parole che Beatriz ha affidato ad una lettera che è stata fatta arrivare al naufrago Roger:

“Ciao Roger, sto pensando in questi giorni a come sono andate le cose, a come mi hai parlato quando sono venuta in puntata. La cosa che più mi ha ferita è come hai sminuito la nostra storia. Tu mi hai sempre detto: ‘Qualsiasi cosa succederà sarò sempre al tuo fianco’. Abbiamo vissuto cose importanti come quando sei venuto per la prima volta a casa mia a San Paolo, come quando sono venuta a casa tua per conoscere tua mamma e tuo figlio, il primo compleanno che abbiamo festeggiato insieme, il primo capodanno a Rio de Janeiro, il primo san Valentino.

Invece, dopo tutto quello che abbiamo vissuto mi hai parlato in un modo che dimostra che tu non hai rispetto per la nostra storia. Io non ti riconosco più Roger, per me finisce qui. Non mi cercare più una volta tornato in Italia”.

Roger: “La nostra è stata una storia bellissima, ma non torneremo insieme”

Il naufrago pur avendo coscienza di aver vissuto con Beatriz una storia molto bella, è stato molto fermo nel dire che i due non torneranno insieme: “Sono bei ricordi che non dimenticherò mai, ma è passata.

La nostra è stata un storia belissima, io ero innamorato di lei, però è arrivato un punto che la storia per me è finita”. Ha infine aggiunto: Ho pensato a lei, ma ormai solo come amica. Non ho mai conosciuto una ragazza come Estefania”.

Ad ogni modo, la lettera di Beatriz non è che un pezzo di ciò che ci dovremo aspettare nella prossima puntata di lunedì 2 maggio, dove i due si confronteranno proprio sull’isola.