Attraverso i social Kylie Jenner ha annunciato la nascita del suo secondo bambino, nato dall’amore per il marito Travis Scott.

Kylie Jenner: il secondo figlio

Il 2 febbraio 2022 Kylie Jenner è diventata madre per la seconda volta: lei e Travis Scott hanno annunciato via social la nascita del loro secondo bebè, nato 3 anni dopo la loro prima figlia, Stormi.

Il piccolo – di cui ancora non si conosce il nome, è venuto al mondo in una data particolare: il 2 febbraio 2022 è infatti una data “palindroma”, si può leggere cioè da entrambi i versi (02/02/2022) e inoltre il bambino è nato esattamente un giorno dopo sua sorella (che invece compie gli anni il 1° febbraio). Nell’annunciare sui social la nascita del secondo figlio Kylie Jenner ha pubblicato la tenera foto di una sua manina e nella didascalia ha pubblicato un’emoticon a forma di cuore azzurra.

I messaggi

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni a Kylie Jenner e a Travis Scott per la nascita della loro prima figlia. “Mammina di due vite”, ha scritto la sorellastra Kourtney. “Dolce angelo”, ha fatto eco la mamma Kris Jenner. Il post è stato commentato anche da altri personaggi famosi, come la moglie di Justin Bieber, Hailey Bieber.

Il ritorno di fiamma e la gravidanza

A settembre 2021 Kylie Jenner ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlia.

Dopo la nascita della figlia Stormi lei e Travis Scott avevano vissuto un periodo di alti e bassi e i due avevano finito per separarsi. Durante il 2020 avevano deciso di trascorrere insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus così da consentire alla figlia di poter trascorrere del tempo con entrambi e avevano finito per tornare insieme. In tanti si chiedono se stavolta la storia tra i due sia destinata a durare.