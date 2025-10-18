Kylie Jenner lancia una nuova collezione per festeggiare il decimo anniversario

Kylie Jenner ha raggiunto un traguardo significativo: il decimo anniversario di Kylie Cosmetics. Per commemorare questo importante evento, l’imprenditrice ha lanciato una collezione esclusiva, omaggiando l’iconica King Kylie Era, caratterizzata da look audaci e innovativi. Questa iniziativa non rappresenta solo una celebrazione del passato, ma anche un’espressione dell’evoluzione della sua estetica nel corso degli anni.

Un viaggio nell’era King Kylie

Durante il periodo di massimo splendore della sua carriera, Jenner ha sfidato le convenzioni del makeup tradizionale, allontanandosi da tonalità neutre per abbracciare colori vivaci e audaci.

La sua chioma ombré blu teal, le sopracciglia definite e le labbra opache hanno dato vita a un’estetica che ha catturato l’immaginazione di molti, creando un vero e proprio fenomeno culturale alimentato dai social media.

Palette di ombretti vibranti

La King Kylie Eyeshadow Palette rappresenta uno dei pezzi forti di questa collezione. Caratterizzata da un’ampia selezione di tonalità pigmentate e shimmer, questa palette è una vera e propria dichiarazione di bellezza.

Ogni colore è stato scelto con attenzione per riflettere l’estetica degli anni passati, con toni freddi che spaziano da blu e teal a verdi e un elegante oro rosa. I nomi delle ombre, come ‘2014’, ‘2015’ e ‘Ombré’, rendono omaggio ai momenti chiave della carriera di Kylie Jenner.

Un omaggio alle labbra iconiche

Kylie Jenner ha presentato quattro nuove tonalità in edizione limitata dei suoi celebri lip kit, ciascuna abbinata a una matita labbra.

Il colore ‘A Decade’ offre un delicato rosa beige, mentre ‘Kylie Jenner Lips’ rappresenta un rosa caldo. Questi kit sono progettati per creare un effetto sfumato, divenuto simbolo di stile a partire dal 2016. Le altre due tonalità, True Brown K e Dead of Knight, richiamano i colori originali che hanno segnato l’inizio della sua carriera nel settore del make-up.

Gloss e illuminanti irresistibili

La passione di Jenner per i gloss brillanti si conferma con i Supple Kiss Lip Glazes, disponibili in tre nuove varianti.

Queste opzioni spaziano da un luminoso ‘Like’, ispirato a un classico, a un ‘She’s Back’, che offre un effetto sheer chrome. I gloss non solo aggiungono colore, ma garantiscono anche un’idratazione profonda, mantenendo le labbra morbide e piene.

Un tocco finale con l’illuminante

Non può mancare il tocco scintillante che ha caratterizzato il trucco degli ultimi anni. L’illuminante King Kylie Loose Powder in ‘3 Strikes’ è ispirato a una delle prime creazioni dell’artista, un caldo champagne, e rappresenta il modo ideale per riflettere la luce e catturare l’attenzione. Accompagnato da un pennello specifico, il prodotto è progettato per garantire un’applicazione precisa e sfumata.

Kylie Jenner, con la sua nuova collezione, celebra un decennio di successi e invita i fan a rivivere i momenti significativi della sua carriera. Questo ritorno alle origini si propone di ispirare una nuova generazione di appassionati di bellezza.