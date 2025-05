Un debutto atteso sul tappeto rosso

La 70esima edizione dei David di Donatello ha visto un evento straordinario: il primo red carpet ufficiale di Kylie Jenner e Timothée Chalamet insieme. La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nel 2023, ha scelto Roma, una città che rappresenta un importante capitolo della carriera di Chalamet, per mostrare al mondo il loro legame. Entrambi hanno indossato un elegante black total look, coordinato e sofisticato, che ha catturato l’attenzione dei fotografi e dei fan presenti.

Un riconoscimento per Timothée Chalamet

Durante la serata, Timothée ha ricevuto un prestigioso David di Donatello per l’eccellenza cinematografica, un premio che celebra il suo straordinario contributo all’industria del cinema. Questo riconoscimento non solo evidenzia il suo talento, ma anche l’affetto che il pubblico italiano ha nei suoi confronti, specialmente dopo il successo del film Chiamami col tuo nome, girato proprio in Italia. La presenza di Kylie al suo fianco ha reso il momento ancora più speciale, dimostrando il supporto reciproco che caratterizza la loro relazione.

Un amore discreto ma visibile

Nonostante la loro relazione sia iniziata da poco, Kylie e Timothée hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla loro vita privata. Tuttavia, la loro affinità è evidente: si sono mostrati affiatati e complici, tenendosi per mano e sorridendo ai flash dei fotografi. Questo debutto sul tappeto rosso segna un passo importante nella loro storia, poiché fino ad ora avevano partecipato a eventi pubblici separatamente o in contesti meno formali. La scelta di Roma, una città ricca di storia e cultura, aggiunge un ulteriore strato di significato a questo momento.

Un legame che si rafforza

La coppia è stata avvistata anche in altre occasioni, come durante il BNP Paribas Indian Wells Open in California, dove si sono mostrati rilassati e affiatati. La loro presenza insieme a Roma, pochi giorni dopo la partecipazione di Kylie al Met Gala 2025 a New York, suggerisce che il loro legame si sta rafforzando. Entrambi sono figure di spicco nel mondo dello spettacolo, e la loro relazione è sotto i riflettori, ma sembra che entrambi siano pronti a gestire la pressione mediatica con grazia e stile.