Brunori Sas ha scritto una canzone che porta il suo nome che si sofferma ad analizzare il rapporto tra gli individui e la fama. Con una storia complessa, scopriamo chi era Kurt Cobain.

Chi era Kurt Cobain

Kurt Donald Cobain (Aberdeen, 20 febbraio 1967 – Seattle, 5 aprile 1994) è stato un cantante e chitarrista statunitense.

Cresce in una famiglia umile con padre meccanico e madre divisa tra il ruolo di segretaria e quello di barista. Si riconosce già da quando è molto piccolo che ha una forte predisposizione e necessità di esprimere l’arte. A soli quattro anni inizia a cantare e suonare il piano per poi approfondire lo studio solo una volta a scuola.

Arriva la prima difficoltà della vita per il giovane Kurt che a otto anni deve accettare il divorzio dei genitori. Riesce a rifugiarsi nella musica e trovare se stesso in questa dimensione sempre di più negli anni a venire. Necessario per lui infatti riuscire a evadere da un mondo difficile che lo vede avvicinarsi alle prime droghe e per questo allontanato di casa dalla madre.

L’inizio della carriera musicale con i Nirvana

Ed è in questa situazione emotivamente instabile che nascono alcuni dei suoi pezzi migliori che però devono attendere perchè è solo nel 1987 che nascono i Nirvana, la band in cui si esibisce come frontman. L’inizio della sua carriera musicale deve passare per periodi di gavetta necessari in locali rock della città di Seattle.

Verso l’inizio degli anni ’90 iniziano ad avere sempre più popolarità riuscendo a registrare delle vere e proprie tendenze. In soli quattro mesi riescono a superare “Dangerous” di Michael Jackson ottenendo il primo posto della Billboard 200. Diventano una delle band più importanti del panorama musicale e realizzano tour in tutto il mondo con grandissimi colleghi. Questo fino al 1994, quando Kurt Cobain muore.

La morte e la storia d’amore con Courtney Love

Oltre al successo musicale sono due gli eventi che hanno fatto diventare Kurt Cobain un vero e proprio simbolo nella cultura di massa: il suo suicidio e la sua relazione d’amore tossica.

La vita di Cobain, nonostante il successo musicale, non era affatto felice. Abusava di eroina da diverso tempo e sono state diverse le volte che lo hanno fatto rischiare. Anche durante un soggiorno a Roma viene trovare in overdose e salvato per un pelo solo una volta in ospedale. L’uso di droghe non ha sicuramente aiutato la già presente depressione e così all’età di 27 anni viene ritrovato senza vita con una lettera che accompagna il suo gesto. Età per altro che casualmente lo inserisce nel “Club 27”, gruppo di artisti morti prematuramente come anche Jim Morrison o Jimi Hendrix.

Un gesto prevedibile che evidenzia il forte malessere interiore dell’artista. Un male che non riesce a essere rimosso nemmeno dalla moglie Courtney Love che anzi, alimenta la già presente instabilità dell’artista. I due vivono quella che può essere definita a tutti gli effetti una relazione tossica mossa per altro dall’uso di droga e da contini episodi di violenza domestica. I due diventano protagonisti di uno scandalo mediatico quando Courtney rimane incinta e viene accusata di abusare di eroina anche durante la gravidanza. Una storia difficile e complessa che aiuta a capire la vita del frontman dei Nirvana.