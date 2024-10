Il tailleur con gonna è il completo must have dell’autunno inverno 2024 2025.

Ecco i look per vestirsi come le protagoniste delle rom-com inglesi.

Il capo must have di questo autunno-inverno 2024/2025? Senza dubbio la gonna kilt!

La camicia di flanella è tornata! Scopri come indossarla per l’Autunno 2024.

Scopri come Bella Hadid ha reso il bomber oversize un must have per la stagione fredda!