Kelly Osbourne, figlia del noto Ozzy, non è più quella di un tempo. La ragazza ha smesso di abusare di alcol e sostanze stupefacenti ed oggi è una donna completamente nuova. Non ha solo detto addio alle sue dipendenze, ma mostra anche una forma fisica che la rende quasi irriconoscibile.

Kelly Osbourne oggi

Figlia del padrino dell’heavy metal, ovvero Ozzy Osbourne, Kelly è oggi una donna del tutto nuova, che non ha nulla a che fare con l’immagine che dava di sé qualche anno fa. Ha seguito un lungo percorso di riabilitazione, che le ha concesso di dire addio all’alcol e alle sostanze stupefacenti ed è tornata a vivere. Dopo ben 7 ricoveri in rehab, Kelly ha capito che doveva riprendere in mano la sua esistenza e si è impegnata fino in fondo per riuscire nel suo scopo.

In una recente intervista, ha dichiarato:

“Purtroppo è stato un periodo difficile, molti miei amici non ce l’hanno fatta. Salutarli per l’ultima volta è stato orribile: ho avuto il senso di colpa da ‘sopravvissuta’ per moltissimo tempo. Fortunatamente sono tre anni che sono pulita”.

Classe 1984, Kelly è diventata popolare grazie al reality che la vedeva protagonista con tutta la sua stramba famiglia. In quel periodo ha abusato di droghe e alcol, prendendo spunto dalla vita ricca di eccessi di suo papà Ozzy.

Un cambiamento lungo e doloroso

Kelly ha più volte raccontato che il suo cambiamento è stato lungo e doloroso. Tutto è iniziato dopo tanti percorsi di riabilitazione che sono stati veri e propri fallimenti.

“In un certo periodo della mia vita pensai: ‘non voglio, non voglio più vivere così’. In casa misi perfino delle tende nere, a volte non sapevo manco se fosse giorno o notte. Capii ben presto che se avessi continuato così non ce l’avrei fatta, che sarei morta se avessi continuato con certe brutte abitudini”, ha dichiarato Kelly.

E’ quando ha capito che stava rischiando di perdere la vita che ha deciso di cambiare. E’ stata ricoverata in clinica per molto tempo, accettando di seguire anche un delicato percorso di psicoterapia. La sua trasformazione è stata lunga – i colloqui con la psicoterapeuta duravano anche 6 ore al giorno – ma oggi è una donna nuova.

La Osbourne ha perso ben 38 chili, il suo volto è scavato ma decisamente più rilassato. E’ a dir poco bellissima e i suoi occhi hanno finalmente una luce nuova.

