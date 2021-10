Anche per le icone di bellezza del cinema il tempo passa inesorabile. E sono ormai passati più di 30 dai film cult che hanno segnato gli anni ‘80. Fra tutte le attrici femminili dell’epoca non si può dimenticare Kelly McGillies, star di Top Gun, ma che fine ha fatto oggi?

Chi è Kelly McGillies

Kelly è nata il 9 luglio 1957 a Newport Beach, e si è subito indirizzata alla recitazione studiato alla prestigiosissima Julliard School di New York. I suoi primi ruoli sono stati nella soap opera Una vita da vivere e nel film Reuben, Reuben del 1983.

La definitiva consacrazione al successo arriva grazie a due pellicole importanti: Witness – il testimone e Top Gun. Prima a fianco di Harrison Ford, poi di Tom Cruise ha conquistato tutto il pubblico, soprattutto maschile, col suo fascino semplice e disarmante.

Kelly McGillis in Top Gun

Se già con il ruolo di una innocente vedova Amish era già entrata nell’immaginario collettivo, soprattutto grazie alla famigerata scena di nudo frontale, con Top Gun ha completamente fatto impazzire i fan.

Nei panni Charlotte “Charlie” Blackwood, l’istruttrice di volo di Tom Cruise, è diventata non solo un’icona sexy ma anche di stile degli anni ‘80. Il caschetto biondo permanentato, imitato da tutte le ragazze dell’epoca, bomber sulla camicia bianca e immancabili occhiali scuri aviator.

Purtroppo, l’apice del suo successo ha coinciso anche con il declino della sua carriera.

Kelly McGillis oggi

Kelly McGillis, dopo essere stata consacrata nel firmamento hollywoodiano, si è via via allontanato da quel mondo. Già nelle interviste di allora dava l’idea di non essere troppo presa da Hollywood e dal lavoro, ma di voler dare priorità alla famiglia. Si è sposata due volte, ha avuto due figlie, e d’un tratto è scomparsa dal radar delle telecamere. La ritroviamo molto tempo dopo a Key West, Florida, dietro il bancone del suo ristorante.

Dal suo aspetto fisico sembra irriconoscibile: ha preso molto peso e porta un taglio di capelli molto corto, a zazzera, ormai grigio.

Nel 2009 l’annuncio della sua omosessualità, scoperta a 12 anni e accettata solamente dopo tante sedute di psicoanalisi. Nel 2010 è convolata a nozze con la fidanzata.

Per lei Hollywood non esiste più, infatti non comparirà in Top Gun Maverick, sequel del primo film del 1986. Le piace ancora recitare, ma non al cinema, ed è felice così.