Un legame speciale con la famiglia

Kekko Silvestre, il carismatico frontman dei Modà, si prepara a calcare nuovamente il palco del Festival di Sanremo, un evento che segna un’importante ripartenza per lui e la sua band. Quest’anno, a differenza delle edizioni passate, avrà al suo fianco la sua famiglia: i genitori, la moglie Laura, la figlia Gioia e persino i due cani, Elvis e Pau. Questo supporto familiare rappresenta per Kekko una fonte di forza e amore, elementi essenziali per affrontare il suo quarto Festival, a vent’anni dal suo esordio nel 2005.

Un viaggio tra passato e presente

Il Festival di Sanremo 2025 è un momento di riflessione e rinascita per Kekko e i Modà. La band, che ha fatto la storia della musica pop rock italiana, torna con un brano che parla di sentimenti profondi e complessi. La canzone “Non ti dimentico” è un inno all’amore e al rimpianto, temi che risuonano fortemente nel cuore di chiunque abbia vissuto una relazione intensa. Il testo, ricco di emozioni, invita l’ascoltatore a riflettere su ciò che significa non dimenticare qualcuno che ha segnato la propria vita.

Il significato di “Non ti dimentico”

Il brano, descritto da Kekko come una “bella canzone d’amore”, affronta il tema della memoria affettiva. “Non ti dimentico” non è solo una dichiarazione d’amore, ma anche un riconoscimento del dolore e della bellezza che accompagnano le relazioni passate. Il frontman ha dichiarato che il suo intento era quello di scrivere un testo potente, capace di emozionare e di far innamorare il pubblico. La canzone si presenta come un viaggio tra ricordi e sentimenti, un modo per affrontare il passato con coraggio e determinazione.

Un ritorno carico di emozioni

Per Kekko, tornare a Sanremo dopo un anno e mezzo di pausa è un’esperienza intensa. “È più faticoso stare dietro a tutti gli impegni”, ha confessato, ma la gioia di tornare sul palco e di condividere la sua musica con il pubblico è ineguagliabile. La sua presenza al Festival rappresenta non solo un ritorno, ma anche una nuova opportunità per esprimere la sua arte e per connettersi con i fan. Con la sua famiglia al fianco e un brano che parla di amore e ricordi, Kekko è pronto a vivere un Sanremo indimenticabile.