Kate Middleton e la sua politica domestica per un’infanzia serena

Un’infanzia serena per i principi

Kate Middleton, futura Regina del Regno Unito, ha adottato una politica domestica molto particolare, mirata a garantire ai suoi figli, George, Charlotte e Louis, un’infanzia serena e lontana dai riflettori. La coppia, consapevole della grande esposizione mediatica che li circonda, ha stabilito regole rigide per il loro staff, affinché la privacy e la tranquillità della famiglia siano sempre preservate. Nonostante il loro status reale, Kate e William cercano di condurre una vita il più normale possibile, per non turbare la spensieratezza dei loro bambini.

La vita quotidiana nell’Adelaide Cottage

Dal 2022, la famiglia vive nell’Adelaide Cottage, una residenza modesta situata vicino al Castello di Windsor. Qui, lontano dal lusso e dalla formalità delle altre residenze reali, i bambini possono crescere in un ambiente familiare e accogliente. La casa dispone di quattro camere da letto e non ha personale residente, ma un piccolo team di collaboratori, tra cui la tata Maria Teresa Turrion Borrallo, si occupa delle necessità quotidiane. Questo approccio semplice e sobrio riflette il desiderio di Kate e William di mantenere un’atmosfera informale e rilassata per i loro figli.

Regole di discrezione e sobrietà

Per garantire la privacy della loro famiglia, i Principi del Galles hanno implementato una politica di tolleranza zero per i pettegolezzi. Un annuncio di lavoro per il personale ha chiarito che i candidati devono essere in grado di mantenere la riservatezza e di esercitare discrezione. Inoltre, ci sono regole specifiche riguardo all’abbigliamento del personale quando è in servizio: l’ambiente deve rimanere informale, permettendo ai bambini di muoversi liberamente. Kate, che spesso indossa abiti poco costosi e sfarzosi in pubblico, si aspetta lo stesso dal suo staff, evitando uniformi eccessivamente formali.

Un’educazione basata sulla normalità

La vita quotidiana nell’Adelaide Cottage è caratterizzata da una routine semplice e da attività familiari. I bambini sono coinvolti nelle faccende domestiche, come apparecchiare la tavola e riordinare, senza alcun trattamento di favore. Questo approccio educativo mira a farli crescere con valori di umiltà e responsabilità. Nonostante il loro ruolo importante, Kate e William si sforzano di essere semplicemente genitori, cercando di educare i loro figli nel miglior modo possibile, lontano dalle pressioni e dalle aspettative del loro status reale.