Come Tina Cipollari e molti telespettatori di Uomini e Donne, l’opinionista Karina Cascella (ex storico volto del programma) ha attaccato Ida Platano per il suo “ritorno di fiamma” con Riccardo Guarnieri.

Karina Cascella contro Ida Platano

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne e, in poco tempo, sembra essere scattata l’antica alchimia tra lui e la sua ex, Ida Platano.

Ovviamente la questione ha solelvato numerosi dubbi nei fan del programma e anche in Tina Cipollari, che ha accusato i due di cercare visibilità all’interno del programma e di non essere alla ricerca del vero amore. Sulla questione è intervenuta anche Karina Cascella, che ha praticamente confermato di pensarla esattamente come la Cipollari.

“Ida è carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai”, ha dichiarato Karina attraverso i social, e ancora: “Poi si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di star lì… Vale per entrambi naturalmente”.

Le parole di Ida Platano

Dopo che in tanti hanno accusato lei e Riccardo di essere alla ricerca di visibilità, Ida Platano ha cercato di difendersi affermando che tra lei e l’ex compagno ci sarebbe qualcosa di non risolto. Al momento la questione ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari e in tanti si chiedono che piega prenderanno le cose tra i due all’interno del famoso dating show di Maria De Filippi.