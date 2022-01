Kabir Bedi ieri e oggi: com’è cambiato l’attore

Ormai è ufficiale, secondo quanto dichiarato dallo stesso conduttore Alfonso Signorini in puntata, il Grande Fratello Vip 6 durerà fino a metà marzo, per questo motivo il cast è in continuo movimento e continua ad arricchirsi con nuovi concorrenti. L’ultimo almeno in ordine di tempo è proprio Kabir Bedi, attore indiano naturalizzato italiano mito della televisione e del cinema degli anni ’70/’80 soprattutto grazie alla sua celebre interpretazione di Sandokan, la Tigre della Malesia.

Con la sua entrata nella casa più spiata d’Italia diventa inevitabile chiedersi quanto l’attore sia cambiato, almeno fisicamente, nel corso del tempo. Scopriamolo insieme in questo articolo, confrontando il Kabir Bedi di ieri con quello di oggi.

Kabir Bedi ieri e oggi: da Sandokan al Grande Fratello Vip

Classe 1946, Kabir Bedi ha iniziato la sua carriera cinematografica entrando a far parte del celebre cinema di Bollywood, ovvero il cinema indiano, ma è divenuto noto successivamente in Italia e in tutto il mondo per la sua interpretazione del bello e coraggioso Sandokan, il pirata malese nato dalla penna di Emilio Salgari, scrittore veronese venuto a mancare nel 1911.

Allora l’attore si presentava con capelli lunghi, barba selvaggia e sguardo penetrante, reso se possibile ancora più profondo dal kajal, tipico dei paesi orientali. Oggi, nonostante qualche inevitabile segno del tempo sul viso e i capelli più corti e brizzolati, Kabir Bedi conserva comunque un certo fascino ed eleganza.

Con la sua bellezza esotica che accompagna i modi da vero gentil uomo, il Kabir Bedi dei gloriosi tempi di Sandokan ha fatto letteralmente innamorare tutto il pubblico femminile e anche chi guarda la sua celebre interpretazione oggi, non può far altro che notare l’indubbio fascino di allora.

Ma come abbiamo visto dalla sua entrata nel reality di Canale 5, comunque, nonostante la barba incolta e i capelli corvini e incolti abbiano lasciato il posto ad una capigliatura più ordinata e leggermente brizzolata, l’attore non ha perso quel savoir faire e quel modo di fare estremamente elegante che fanno notoriamente parte della sua persona.

Vita privata dell’attore

Non si può negare che Kabir Bedi abbia sempre avuto un gran successo con il pubblico femminile e anche in campo sentimentale la sua vita privata non è stata certo tranquilla. L’attore si è infatti sposato nel 1968 con Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli. La coppia ha divorziato nel 1973 e nel 1979 Bedi si è risposato una seconda volta con Susan Humphreys, da cui ha avuto il figlio Adam Bedi, che ha seguito le orme del padre diventando anche lui attore.

Dopo il divorzio da Susan, l’attore ha avuto una relazione con l’attrice indiana Parveen Babi e successivamente si è sposato nuovamente, per poi divorziare, con Nikki Vijaykar. Nel 2006 Kabir Bedi ha iniziato una relazione con Parveen Dusanj che ha sposato il 15 gennaio del 2016. Una curiosità? La donna che sembrerebbe aver fatto capitolare definitivamente l’affascinante attore è di ben trent’anni più giovane di lui.