K18 Lancia la Maschera per Capelli con Fragranza Forestale Fluttuante

Nel settore della bellezza, l’innovazione continua a sorprendere. K18, noto marchio per le sue soluzioni avanzate nella cura dei capelli, ha recentemente lanciato un’importante novità. La famosa maschera per capelli Leave-In Molecular Repair ha subito un restyling della fragranza, rendendola un prodotto ulteriormente desiderabile. Questa nuova formulazione è frutto di una collaborazione con Future Society, agenzia di profumeria che utilizza la biotecnologia per riportare in vita fiori estinti, creando così una sinergia tra scienza e bellezza.

Floating Forest: una fragranza unica

Il nuovo profumo Floating Forest si ispira al DNA di un albero della foresta pluviale del Borneo. La fragranza rappresenta un’esperienza sensoriale articolata in tre atti distinti. Si apre con fresche note di bergamotto e pepe nero, evolve in un cuore fiorito di freesia e loto d’acqua, e si conclude con accordi di musk salato e pietre bagnate.

Un approccio sensoriale alla cura dei capelli

Suveen Sahib, cofondatore e CEO di K18, ha dichiarato che l’idea di una maschera profumata è emersa direttamente dalla comunità di utenti del marchio. Secondo fonti ufficiali, sebbene le prestazioni del prodotto siano ciò che lo ha reso un cult, molti utenti hanno espresso il desiderio che l’esperienza sensoriale fosse all’altezza dei risultati. Questa collaborazione con Future Society è stata quindi la risposta a tale richiesta, combinando l’innovazione biotecnologica con un profumo che trasforma il processo di riparazione in un vero e proprio rituale di bellezza.

Incontro tra scienza e bellezza

Il progetto rappresenta un passo significativo nel settore della bellezza e della cura dei capelli. Secondo fonti ufficiali, Jasmina Aganovic, fondatrice e CEO di Future Society, afferma che “questo sodalizio ha senso perché entrambi i marchi stanno ripensando a ciò che è possibile quando la biologia incontra la bellezza”. K18 ha aperto la strada a una nuova comprensione della salute dei capelli a livello molecolare, mentre Future Society utilizza la biologia per esplorare nuove forme di espressione individuale attraverso le fragranze.

Un futuro profumato per la bellezza

Floating Forest segna l’inizio di una nuova era per K18 e Future Society. Sebbene non siano stati forniti dettagli su future collaborazioni, Aganovic ha accennato a ulteriori innovazioni biotecnologiche nel settore delle fragranze. “Siamo sempre alla ricerca di nuove modalità per unire biologia e profumo”, ha dichiarato, prospettando un futuro ricco di possibilità per i consumatori.

Con un prezzo di 75 dollari, la maschera Leave-In Molecular Repair è ora disponibile per l’acquisto su K18 e Sephora. Questo prodotto all’avanguardia offre ai clienti l’opportunità di sperimentare una nuova fragranza che arricchisce l’esperienza di utilizzo. Dimostra così che scienza e bellezza possono coesistere, portando a risultati straordinari nella cura dei capelli.