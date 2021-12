Justine Mattera ha espresso sui social la sua paura per la sorella Jessica, costretta a un delicato intervento al cuore a seguito della radioterapia.

Justine Mattera: la sorella

Attraverso i social Justine Mattera ha espresso la sua preoccupazione per la sorella Jessica,c he si è sottoposta a un delicato intervento al cuore con il 40% di possibilità di riuscita.

“Mia sorella Jessica è più piccola di me di 21 mesi. A 11 anni ha avuto un linfoma di Hodgkin’s. Era il 1984 e le dosi di radioterapia erano massicce. Queste terapie che l’hanno salvata dal cancro hanno avuto numerose conseguenze al suo cuore e ai polmoni cambiando i tessuti e rendendoli meno elastici e più sottili. A 48 anni, mia sorella si è trovata in insufficienza cardiaca necessitando un’intervento di urgenza, e la sostituzione dell’aorta”, ha confessato la showgirl, e ancora:

“Mia sorella ha optato per un intervento all’avanguardia dove usano dei tessuti di maiale e mucca per costruire l’aorta nuova un intervento rischioso per una con il cuore bruciato e compromesso dalle radiazioni.

Ho viaggiato 18 ore per raggiungere Duke University Hospital nella North Carolina e ho tenuto la sua mano nella zona pre-op. Le ho dato la mia statuina di Santa Lucia che mi ha sempre accompagnata in tutti i miei interventi. Ho pregato. Lei diceva di vedere mio nonno materno lì con lei. Lo sentivo pure io e ho pianto. Dicevano che l’operazione aveva 40% di chance di buon’uscita”.

Justine Mattera: l’intervento

Fortunatamente tutto si sarebbe concluso per il meglio e Jessica Mattera potrà dunque lasciare al più presto l’ospedale. Sui social Justine Mattera non ha nascosto la sua preoccupazione verso la sorella più piccola.

Justine Mattera: la famiglia

Justine Mattera sta traascorrendo alcuni giorni in North Carolina per stare accanto alla famiglia, a cui è molto legata nonostante da tempo viva in Italia insieme al marito e ai suoi figli. In tanti sui social le hanno espresso i loro messaggi di solidarietà per quanto accaduto a sua sorella.